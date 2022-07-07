中海6月合約物業銷售金額按年跌16%

2022年1月至6月，累計合約物業銷售金額約1,385.01億元，相應的累計已售樓面面積約626.43萬方米，分別按年下跌33.2%及40.3%。

此外，截至2022年6月30日，錄得已認購物業銷售約105.07億元，預期將於往後數月內轉化為合約物業銷售。

2022年6月，集團在西安、北京、大連、青島、寧波和成都共收購了7幅地皮，應佔樓面面積合共約133.3萬方米，其中一幅地皮將會以合作模式發展。集團就相關土地收購應付的土地出讓金約136.87億元。2022年1月至6月，集團收購的土地累計應佔樓面面積約345.97萬方米，累計應付的土地出讓金約為456.7億元。

此外，6月中國海外宏洋集團在寧夏回族自治區銀川市和廣西壯族自治區南寧市共收購了3幅地皮，應佔樓面面積合共約39.32萬方米。就相關土地收購應付的土地出讓金約21.84億元。