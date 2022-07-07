地政總署6月批4611伙預售樓花　創3年半高

地政總署最新公布，6月份有7個住宅項目獲批預售樓花同意書，涉及4,611伙，為2018年11月後新高。上月有2個住宅項目申請預售樓花同意書，涉及695伙。至於，累積待批預售樓花單位降至20,688伙。

截至上月底，待批預售單位累積減至20,688伙，共涉及41個項目，伙數按月減少約16%。

總結剛過去的第二季，地政總署共批出16份住宅項目預售樓花同意書，共涉及9,505個住宅單位，較受疫情拖累的首季1,211伙急增6.8倍。