地政總署6月批4611伙預售樓花 創3年半高
2022年07月07日 17:40
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地政總署最新公布，6月份有7個住宅項目獲批預售樓花同意書，涉及4,611伙，為2018年11月後新高。上月有2個住宅項目申請預售樓花同意書，涉及695伙。至於，累積待批預售樓花單位降至20,688伙。
新批項目包括現正銷售的將軍澳日出康城凱柏峰I，該盤信和置業(00083)、嘉華國際(00173)及招商局置地(00978)合作發展，並提供592伙。同系的凱柏峰II及凱柏峰III，各提供644伙，亦已獲批預售。
同時，其他新獲批項目包括新鴻基地產(00016)旗下大埔白石角Silicon Hill第2B期，涉688伙。同系的屯門兆康NOVO LAND第1A期，提供824伙。而會德豐地產、恒基地產(00012)、新世界發展(00017)等合作發展的啟德承豐道23號，第1期及第2期分別提供648伙和571伙。
另一方面，6月有2個住宅項目入紙申請預售樓花，包括九龍倉集團(00004)發展的九龍龍翔道188號第4期項目，涉45伙，預計關鍵日期為2024年6月30日。會德豐與港鐵發展的將軍澳日出康城第12C期，提供650伙，預計關鍵日期為2025年8月31日。
截至上月底，待批預售單位累積減至20,688伙，共涉及41個項目，伙數按月減少約16%。
總結剛過去的第二季，地政總署共批出16份住宅項目預售樓花同意書，共涉及9,505個住宅單位，較受疫情拖累的首季1,211伙急增6.8倍。