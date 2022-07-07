【匯市動向】英鎊恐挫穿9算　圓匯又跌過

美匯指數近日氣勢如虹後終見回吐，周四(7日)低見106.77，意味一眾非美元貨幣反彈。然而，市場仍普遍看淡一線貨幣日圓、英鎊和歐元的前景。

荷蘭國際集團(ING)指出，從期權市場的預測區間來看，未來4周歐元兌美元最低可能跌至0.9545，尤其目前淡倉出乎意料地少，遠未達2019年貿易戰或2015年時的水平，反映後市由平倉盤帶動大幅反彈的機會微。由於歐洲正面對能源衝擊，即使兌美元跌至一算也不是非常便宜。

一海之隔的英國同樣麻煩多多，首相約翰遜陷入管治危機，據聞他計劃辭職，一度刺激英鎊兌美元彈見1.1994，升0.5%。然而，野村預計，英鎊兌美元將在未來幾個月下滑至1985年以來最低，並透露該行仍在沽空鎊匯，目標是7月底前見1.15，9月底前來到1.1美元，即僅兌約8.5港元。英國除自身因素差之外，隨着美國成為歐洲最主要能源出口夥伴，將導致貿易條件出現重大轉變，對美元有利。

亞洲方面，有指日本央行或在7月下旬調升通脹預期至最少2%，同時考慮下調本財年(今年4月至翌年3月)經濟增長預測，目前料增2.9%。由於投資者擔心日本陷滯脹，日圓匯價周四偏軟，兌每美元低見136.14，即每百日圓兌約5.7港元。市場普遍估計日圓兌每美元在年底前最多只能升上131水平，少數專家更估計大部分時間處於140附近，主要是美日息差將擴大。

近日屢創逾13年新低的韓圜終見反彈，兌每美元周四高見1,296，升0.6%，主要是南韓5月經常帳收支扭虧，錄得盈餘38.6億美元，4月為赤字7,930萬美元。