棄玩加密貨幣！蓋茨與巴菲特同愛「農地」

俄烏開戰後，糧食價格一度被搶高，令小麥價格短期內狂飆七成，加上氣候變遷令糧食很多時會遇到突如其來的災害而礙及收成，農地頓成搶手投資資產。包括世界前首富及中國也有相關部署。

外媒報道，過去多番批評加密貨幣的微軟創始人蓋茨(Bill Gates)，上周獲法律批准，允許購入位於美國北達科他州的2100英畝農田，價值1,350萬美元(約1.05億港元)。

這並不是蓋茨首次在美國投資買地，他已在美國多個州份買入近26.9萬英畝的土地，幾乎佔全美農地的1%，成為全美私人農地最大擁有者。至於「股神」巴菲特同樣捨棄比特幣，鍾情農地，可謂「英雄所見略同」。

據2021年《土地報告100強》的數據，蓋茨在過去幾年購置的農地遍布多個州份，包括24.2萬英畝的農田、1,234英畝休閒用地等，正在從農田過渡至住宅和商業用途。

外媒指，北達科他州的收購將使其土地總持有量超過27萬英畝，面積差不多相當於整個香港那麼大，抵得上3個柏林。

報道指，蓋茨這宗2,100英畝、總值1,350萬美元的農地交易，令北達科他州民感到憤怒。交易一開始已引起關注，因為大蕭條時期有一項法律，禁止企業和有限公司在該區擁有農地。然而，只要農地出租予農民使用，反企業農地法仍允許個人信託擁有農地。蓋茨的公司正打算那麼做。北達科他州檢察總長發信指，該筆農地交易符合法律規定。

蓋茨的好友巴菲特也喜歡農地。巴菲特早於1986年就購入內布拉斯加(Nebraska)400英畝農地。他後來更表示，自己不需要特殊知識或智慧就能得出結論，這項農地投資不會有下跌風險，而且可能有很大升幅。

巴菲特在旗下投資旗艦巴郡今年的股東會議上，提起農地是他購買的兩種資產之一，而不是比特幣。

【中國也購農地】

美國企業研究所(AEI)近日指出，中國幾年來積極向外買入農地，包括買下烏克蘭約1/10耕地，相當於烏國5%領土。打從俄烏戰事引發全球糧荒與糧食價格飆漲，令許多國家意識到應生產更多糧食。

過去幾年，中國相關企業從美國、法國到越南也有買入農地的足迹。2013年萬洲國際就買下美國最大豬肉生產商史密斯菲爾德食品（Smithfield），以及密蘇里州14.6萬英畝，即5.9萬多公頃的農地，同年新疆生產建設兵團以50年的租約，買下烏克蘭9%農地，相當於烏國總國土的5%。在2011年至2020年之間，中國在全球買下近700萬公頃的農地，相較之下，英國企業買下近200萬公頃農地，而美國與日本企業則低於100萬公頃。

報道指出，在俄烏開戰後，今年4月美國糧食批發價格按年上升18%，為近50年最大按年增幅，在法國，小麥價格從2020年以來已翻倍，而中國可能想購買更多外國土地。