潘蘇通再捲入官司　中國信達入稟追債74億元人民幣

而內地法院已受理訴訟，中國信達有份的合夥企業有權就高銀天津名下部分地塊建築物及建設用地使用權、廣州鑫富大(現更名為廣州富大房地產開發有限公司)100%股權，以及松日資訊100%股權折價或就拍賣、變賣所得價款優先受償。

事件涉及已於2017年退市的高銀地產的內地項目「新京津‧高銀天下」，潘氏原擬將之打造成天津地標，包括當地第一高樓「高銀金融117」大廈(樓高596.5米)、6座甲級寫字樓、大型購物商場等。項目原定2020年落成，卻因資金不足一直爛尾至今。

今次官司緣於2016年中國信達聯同旗下風信投資介入新京津項目，與潘及旗下的廣東高銀共同成立合夥企業，雙方各自出資90億元以貸款形式向高銀地產的上述項目輸血。惟至2020年，中國信達披露，因金融借款合同糾紛，向法院起訴高銀金控及松日資訊等，要求該等被告就本金15億元及利息、罰息、複利及違約金等履行共同還款義務，當時並對被告名下的資產進行查封、扣押和凍結。中國信達昨日表示，已就該15億元訴訟取得勝訴。

中國信達現時評估訴訟於現階段不會對公司的業績及財務狀況造成重大不利影響，且並不影響公司之正常經營。公司將於必要時候作出進一步公告，以知會股東及潛在投資者有關本項目的進一步發展。