內房危機掀序幕　分析：30房企違約涉7.8萬億

內地政府連月出招救市，惟房企銷售尚未見大起色。著名的前惠譽分析師、現Sanford C. Bernstein & Co.旗下Autonomous Research高級分析師朱夏蓮更稱，內地房企信貸相關的痛苦才剛剛開始！

當局整頓房地產行業的過度槓桿後，觸發多家房企出現大量債券違約。朱夏蓮接受外媒訪問時指，估計共有30家公司違約，涉額約一萬億美元(約7.8萬億港元)，惟這些違約發生的過程還處於早期階段。

內地疫情今年捲土重來，對本已疲軟的房地產行業造成沉重打擊，房企銷售不振進一步拖累現金流。朱氏說，目前房地產行業幾乎已死，幾乎沒有增長，這個行業過去聘用大量人員，亦牽涉到家具、家居用品、電子產品和電器等下游行業，這一切都受到房地產放緩的影響，故她認為目前仍處債務危機的早期階段。

數據顯示，上半年內地至少200個城市放寬樓市措施逾460次，刷新歷史紀錄。除了放寬限購及限售、降低按揭貸款利率以及首期比例等常見手段外，多個地方推出「一人購房全家幫」政策，允許直系親屬提取公積金餘額幫助買家償還貸款。58安居客房產研究院分院院長張波認為，市場總體仍將保持謹慎，房企買地保守之餘，買家也將選擇更穩健房企。

中國社會科學院金融研究所所長、國家金融與發展實驗室主任張曉晶認為，隨着人行增加信貸投放以提振陷入困境的經濟，中國今年的宏觀槓桿率，亦即是債務總額與國內生產毛額(GDP)的比例，預計將上升11.3個百分點，達到創紀錄的275%左右。

內地疫情防控措施削弱經濟增長前景後，不少投資者卻步。然而，投行花旗依然看好中國股市，乃由於估值相對吸引以及政策寬鬆，即使疫情仍存風險，重新解封及政策支持將有利A股，遂把A股評級上調至「增持」。

公司續稱，在調查完成前，倪已無法履行公司首席財務官的職責，公司已將她的職務臨時移交給公司財務總監負責；有關調查對集團的業務運作並無重大的不利影響。該公司股價周四收跌2.77%，報1.4元。