樓價Update：雅典居三房海景戶降價逾百萬元易手

二手業主減價吸客，馬鞍山雅典居套三房海景單位，降價逾百萬元後，以990萬元成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原陳振裕表示，西半山豫苑1座低層F室，實用面積約587方呎，兩房間隔，望城市景，以1,068萬元易手，呎價約18,194元，原業主於2001年6月以262萬元買入，持貨約21年帳面獲利806萬元，升值超過3倍。

●世紀21北山嚴智贇指，北角富澤花園富嘉閣中層B室，實用面積約692方呎，套三房間隔，望海景，成交價約1,128萬元易手，呎價16,301元，新買家為區內換樓置客。

●中原蘇浩德透露，北角豪廷峯兩星期內連錄得兩宗買賣，其中2座高層C室，實用面積約860方呎，套三房及工人房間隔，享啟德郵輪碼頭海景，叫價2,180萬元，放盤4日，即減30萬元，以2,150萬元易手，呎價約25,000元。

●世紀21杏花邨鄭智鐘表示，柴灣杏花邨11座低層6室，實用面積約453方呎，兩房間隔，3月放盤叫價750萬元，放盤近四個月獲承接，減價35萬元售出，減幅達4.7%，呎價約15,784元。

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九龍區

●利嘉閣郭永峰指，長沙灣泓景臺6座中層C室，實用面積約736方呎，套三房間隔，望內園景，以1,368萬元獲承接，呎價約18,587元，原業主於2002年11月以約303萬元一手購入，持貨約20年帳面賺約1,065萬元，升幅逾3.5倍。

●世紀21家天下黎振傑表示，奧運站柏景灣10座中層F室，實用面積約466方呎，兩房間隔，望街景，以1,000萬元成交，呎價約21,459元，原業主於2008年9月以362萬元購入，持貨近14年帳面獲利638萬元，期內升值約1.8倍。

●中原陳晉立透露，九龍城御門．前高層A室，實用面積約628方呎，套三房間隔，最初叫價1,350萬元，最終以1,198萬元易手，呎價約19,076元，新買家為外區家庭客，了解九龍城區重建計劃後，鍾情九龍塘41校網，經議價後決定拍板入市。

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新界區

●美聯陳少鴻稱，馬鞍山雅典居4座低層D室，實用面積約727方呎，套三房間隔，享海景，早前開價約1,100萬元放售，議價後減價逾百萬元，以990萬元成交，呎價約13,618元。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山翠擁華庭3座中層D室，實用面積約681方呎，套三房間隔，開價約880萬元，議價後以840萬元易手，呎價約12,335元，新買家為用家。

●世紀21奇豐趙詠欣稱，馬鞍山銀湖‧天峰1座低層E室，實用面積約554方呎，兩房間隔，望園景，放盤半年，原先叫價860萬元，獲買家以850萬元承接，呎價約15,343元。

●中原黃仕斌表示，將軍澳中心5座中層E室，實用面積約465方呎，兩房間隔，望園景，原業主放盤叫價880萬，議價後以818.88萬元易手，呎價約17,610元，上月同類型單位曾售828萬元，是次成交價低約1%。

●利嘉閣溫錦華指，將軍澳LP6第5座中低層E室，實用面積約316方呎，一房間隔，外望山景，新近以640萬元易手，呎價約20,253元，原業主於2018年底以約504.6萬元一手購入，持貨約4年帳面獲利135.4萬元，物業升值約27%。

●美聯楊浩然透露，大埔天鑽10座低層A室，實用面積約750方呎，套三房間隔，原先開價1,120萬元，外區家庭客以1,100萬元購入，呎價約14,666元，原業主2019年1月於一手市場以約973.6萬元購入，持貨約3年帳面賺約126.4萬元，升值近13%。

●中原徐家倫透露，大埔白石角7月暫錄約3宗二手買賣，其中海日灣10座高層L室，實用面積約304方呎，一房間隔，開價約650萬元，議價後以615萬元售出，呎價約20,230元，原業主於2019年以約554萬元購入，持貨約3年帳面賺約61萬元，升值約11%。

●中原王勤學稱，元朗尚悅7月暫錄得4宗買賣，屋苑7座高層G室，實用面積約439方呎，兩房間隔，零議價下售620萬元，呎價約14,123元，新買家為用家。

●中原溫旭銘指，元朗區7月累錄約20宗二手買賣，較上月同期跌約三成多，區內御景園7座頂層連天台單位，實用面積約679方呎，附連車位，叫價820萬元，共減24萬元，最後以796萬元沽出，呎價約11,723元，新買家為同區換樓客。

●美聯陳贊強表示，元朗海錦豪園單號洋房，實用面積約1,248方呎，套三房間隔，附設私家花園、車位及天台，議價後以1,378萬元成交，呎價約11,042元，原業主在2016年12月以972.8萬元購入，轉手帳面獲利約405.2萬元，物業升值約41.7%。

●利嘉閣彭錦添稱，青衣藍澄灣5座低層E室，實用面積約690方呎，套三房間隔，成交價808萬元，呎價約11,710元，原業主於2012年7月以約465萬元購入上址，持貨約10年帳面賺約343萬元，物業升值約74%。

●中原朱偉雄指，東涌居屋裕東苑D座高層13室，實用面積約535方呎，兩房間隔，今年4月未補價第二市場開價490萬元，減至367.5萬元沽出，呎價約6,869元，低市價約一成，新買家為公屋家庭，由兒子出資換樓改善居住環境。

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