中信開口中！A股禾邁股價破千元大關

內地A股「史上最貴新股」禾邁股份非浪得虛名！周四收市價突破千元大關，報1,040元人民幣(下同)，一舉成為A股歷史上第4隻股價突破千元的公司，目前也是股價第二高的A股，僅次於A股「股王」貴州茅台。

禾邁股份在去年12月登陸科創版，上市價557.8元，已嚇走不少散戶投資者，甚至成為「棄購潮」的主角。不過，現時股價足足比上市價狂飆86.44%，一批抽中但棄購的散戶都可能相當「飲恨」。

雖然市場對上述報告一度嘩然，因關注到中信証券作為禾邁股份的主承銷商，在去年12月中已包銷65.14萬股棄購新股，中信關聯子企還以自有資金跟投並獲批認購20萬股禾邁股份，似有賣花讚花香之嫌，但時間就是最好的證明，結果足見中信投資有道。

據內媒數據顯示，截至首季底止，禾邁的股東戶數僅有2,716戶。粗略計算，公司股東每戶平均賺近760萬元，隨時成為A股上半年最賺錢的股票。