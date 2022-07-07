【睇淡樓市】收租客離棄「磚頭」　放盤低過買入價只求快沽

供樓利息趨升令持貨成本增加，加上樓價已由高位回落，收租業主都「棄守」以低於入貨價沽樓。西營盤瑧蓺一個開放式單位，減價後僅以560萬元放售，較約4年購入價低約20.8%。另清水灣傲瀧目前都有至少4個同類平價放盤。

美聯蘇振宇表示，上述為瑧蓺一個中層單位，實用面積約227方呎，以月租約1.3萬元租出，已過「死約」，曾開價約700萬元放售，近日調低叫價140萬元，每方呎叫價約24,670元。單位於2018年購入，當時做價約700餘萬元，現開價帳面低近150萬元。

傲瀧亦有同類低於購入放盤。該行林莊姿稱，屋苑一個中層三房單位，實用面積約968方呎，向為收租物業，市值月租達3.6萬元，現已交吉，上月開價1,680萬元放售，剛減至1,480萬元。原業主於2018年以逾1,620萬元購入，叫價帳面低逾140萬元，有銀行對上址估價亦為1,480萬元。

大型屋苑都有投資者轉租為賣。香港置業黃銘傑指，長沙灣泓景臺3座中層實用面積約470方呎單位，現時有租客居住，月租1.7萬元，並以838萬元放售，每方呎叫價17,830元。單位於2019年以860萬元購入。

市場有業主更賠租套現單位。該行曾家輝稱，西南九龍浪澄灣3座中層D室，實用面積約546方呎，曾開價1,100萬元放售，剛獲租客以月租2.1萬元承租，其後獲首置客洽購。原業主看淡後市，即賠4.2萬元予租客，再減12萬元，以1,088萬元沽貨，呎價約19,927元。

豪宅用家都心急放貨。香港置業鄭桂鈺透露，何文田KADOORIA單號一個單位，實用面積逾1,500方呎，曾以7,500萬元放售，最新叫價降至6,338萬元，比4年前購入價帳面平逾860萬元。但單位購入時曾獲回贈及優惠。

此外，二手市場昨日再錄至少兩宗帳面貶值成交。市場消息稱，大角咀利奧坊．曉岸1座高層單位，實用面積約265方呎，剛以約582萬元售出，呎價約21,962元。原業主於2019年購入，帳面跌價約18萬元，或貶值約3%。

筲箕灣香島再錄銀主盤成交。市場消息，項目一個低層單位，約1,060萬元轉手，呎價僅約15,252元。上址於2017年間以一約多伙形式購入，另一伙單位早前已售約2,470萬元，期內帳面共貶值逾500萬元。