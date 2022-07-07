將軍澳項目次輪銷售幾近沽清　屯門全新盤料首推不少於165伙

將軍澳新盤次輪銷售延續早前氣勢，推售的單位幾近沽清。另一邊廂，屯門全新盤蓄勢待發，發展商透露首張價單將提供不少於165伙。

●日出康城凱柏峰I次輪幾近沽清

信和置業執行董事田兆源表示，項目兩輪共售出463伙，總成交金額近40億元。是日成交價最高的單位為1A座42樓B室，實用面積721方呎，屬三房一套連儲物室間隔，成交價1,370.15萬元，呎價約19,003元。由於市場反應熱烈，已推單位幾近沽清，凱柏峰II將於短期內登場。

●兆康NOVO LAND第1A期 首批料不少於165伙

九龍巴士(一九三三)助理總監(策略規劃)梁領彥指，運輸署亦已落實於欣寶路增設九巴67A，由項目途經屯門公路轉車站，直達荃灣及葵芳。

●沙田大埔公路豪宅畢架．金峰下周一招標賣3伙

●啟德THE HENLEY II兩房售1,522萬元

●屯門帝御．星濤四房1,658萬元沽

恒基物業代理負責銷售的屯門帝御．星濤，以1,658.31萬元售出1座18樓01室，實用面積996方呎，四房連工作間，呎價約16,650元。

●沙田星凱．堤岸售860伙 套現逾86億

中洲置業營銷策劃總監楊聰永表示，旗下沙田星凱．堤岸自5月底推出新銷售安排後沽出27伙，套現逾3億元，平均成交呎價20,708元。該公司助理營銷策劃總監符錫龍指，項目累售860伙，佔可供發售單位約70%，套現逾86億元。而東鐵線過海段正通車後，亦帶動買家入市意欲。