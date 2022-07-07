道指升220點　GameStop通過拆股飆10%

市場觀望非農就業數據之際，美股3大指數周四早段向好，道指升220點，至31,257點；標指升23點，至3,868點；以科技股為主的納指升64點，至11,426點。港夜期報21,802點，升93點；高水158點。

最新數據顯示，上周首申領失業救濟人數按周增加4,000人，至23.5萬人，高過預期的23萬人；截至前周持續申領人數增加5.1人，至132.8萬人，高過市場預期的133萬人。

原定於周四公布、俗稱「小非農」的ADP私人就業職位數據將會暫停至8月底再重新發布，原因是相關機構需要調整研究方法。自疫情爆發以來，「小非農」與美國勞工部所統計的非農就業職位長期背道而馳。最誇張的是去年12月，ADP初值80.7萬(修正後77.6萬)，為市場預期值40萬的兩倍；而非農初值卻只得19.9萬，是預期值的一半。由於兩項數據的偏差，令市場人士難以準確判斷及預測勞動力市場的變化。

難以揣測的還有股市的變化，晨星首席美國市場策略師Dave Sekera表示，當前美股的估值已較該公司所定義的公允價值(即股價合理水平)折讓17%，是2020年3月疫情衝擊金融市場以來的最大折讓幅度。其中，增長型股份最被低估，目前市價僅為公允價值的0.78倍；而價值股則為0.83倍。

不過Sekera強調，雖然很多股份估值便宜，惟不代表目前美股已見底，或是適當的買入時機，警告投資者需權衡各風險。晨星建議於周期板塊中尋找機會，如金融、房地產、通訊服務等。

企業消息方面，微軟收購遊戲公司動視暴雪交易據報遭英國競爭及市場管理局(CMA)反壟斷調查，包括研究交易會否損害市場競爭、推高遊戲價格或損害質素等，料初步調查將在9月1日前完成。微軟股價曾跌0.22%，動視暴雪則跌0.52%。

電子遊戲零售商GameStop(GME)董事會透過「一拆四」的拆股方案，於7月21日收市後正式生效；GME股價早段升10.28%。