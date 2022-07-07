斯里蘭卡破產後　哪些國家恐步後塵？

外媒報道，在今輪環球經濟危機之中，最先倒下宣告破產的國家是斯里蘭卡，有分析認為，阿富汗、阿根廷、埃及、老檛、黎巴嫩、緬甸、巴基斯坦、土耳其、辛巴威可能步其後塵。

上述國家陷困的原因各異，但就在疫情對旅遊和其他商業活動衝擊消退之際，它們都陷入俄烏戰爭推升糧食和燃料成本的風險當中。

阿富汗3,900萬人口中約半數面臨危及生命的糧食不安全，醫護人員和教師在內的大多數公務員遭欠薪數月。最近發生的地震奪走逾千條人命，更加劇這個國家的苦難。

每10個阿根廷人中約有4個人貧窮。隨着貨幣貶值，阿根廷央行的外匯儲備低到危險程度。今年通脹預計會按年超過70%。

埃及4月通脹按年升近15%，造成其1.03億人口當中近1/3活在貧困。

老檛債務水平和斯里蘭卡一樣，正與債權國就如何償還價值數十億美元貸款展開談判。

與斯里蘭卡一樣，黎巴嫩也是同時面臨貨幣崩潰、物品短缺、通脹嚴峻、飢餓問題加劇、出現買汽油人龍和中產階級人數銳減等諸多不利條件。

緬甸經濟去年已萎縮18%，預測今年幾乎不會增長。

巴基斯坦通脹按年升超過21%。一位部長呼籲民眾少喝茶，以降低6億美元茶葉進口額，激怒許多巴基斯坦人。

土耳其通脹按年漲超過60%、失業率居高不下。

非洲國家辛巴威通脹已按年升超過130%，令人擔心2008年高達5000億%的惡性通脹重演。