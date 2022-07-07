【能源戰】德政府內部為俄完全斷氣做準備

外媒引述消息人士稱，如果俄羅斯永遠停止向德國輸送天然氣，德國勢將放棄明年恢復執行嚴格舉債限制的計劃。

雖然財政部長Christian Lindner曾敦促德國及歐元區國家必須從2023年開始縮減公共債務，以免更多赤字支出助長歷史性的高通脹，但當局內部的共識可能正在轉變。

不願具名的消息人士稱，總理朔爾茨的內閣成員們之間有一個默認共識：如果俄羅斯總統普京以北溪管道的定期維護為藉口，長期停止天然氣供應，在這種緊急情況下，柏林不能堅持其財政計劃。

一位消息人士說，鑑於德國對俄羅斯天然氣的高度依賴，且沒有立即的替代選擇，執政聯盟3黨之間的共識是，完全停止供氣將造成相當於2008年雷曼兄弟金融危機和2020年新冠疫情同時發生的衝擊。

朔爾茨自己也在做準備，周一(4日)在總理府發表了一份悲觀的聲明，表示危機不會很快結束，需要更多援助措施來應對能源價格飛漲，而2023年將是最大的挑戰。

根據上周五(1日)批准的計劃，聯邦政府借款上限(即債務剎車)將在2023年恢復，是2020年疫情爆發以來首次。

Lindner的目標是淨增債務172億歐元，低於今年的近1,400億歐元和去年的約2,150億歐元。

在上周五的新聞發布會上，當被問及德國是否能夠在俄羅斯完全停止供氣情況下遵守債務上限時，Lindner表示，政府將對情況做出適當反應，並補充說「最好的辦法是堅持債務剎車。」

德國財政部一位發言人不予置評，但她提到了Lindner在上周五新聞發布會上的評論：他的預算計劃包括一些支出項目和額外的緩衝措施，以進一步應對危機。