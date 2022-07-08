東方日報B1：油銅價見熊　衰退來勢洶

今年環球「黑天鵝」事件頻現，經濟環境迅速變差，美國聯儲局一致認為通脹已惡化，於最新一份會議紀錄提及通脹二字的次數創新高。國際貨幣基金組織(IMF)總裁格奧爾基耶娃更警告，不能排除明年全球經濟將陷入衰退！作為領先指標的油價和銅價跌入熊市，正是瀕衰退的先兆。

格奧爾基耶娃表示，計劃在本月下旬發表的最新經濟展望中，調低對全球經濟增長的預測(目前預測為今年增長3.6%)。她接受外媒訪問時稱，經濟前景已顯著地變得暗淡，通脹更普遍地蔓延，各國加息幅度擴大；加上內地經濟增長放緩，以及對俄羅斯的制裁升級，種種因素都令風險上升。她直言，明年經濟會更加艱難，衰退的風險已加劇。

回顧今年初包括石油在內的大宗商品價格，因俄烏戰爭所帶來的供應中斷而急升，惟這剎那間的火熱轉瞬即逝。隨着以美國為首的主要經濟體為壓抑通脹而大手加息，經濟衰退的恐慌籠罩着市場，拖累大宗商品價格近日暴跌，紐約期油一度失守每桶100美元大關，自3月高位130.5美元累跌23%，進入技術性熊市；作為經濟晴雨表的銅價於倫敦金屬交易所的價格亦自3月高位回調逾三成。

相對於商品價格持續下跌，市場對於各國央行的加息預期卻不斷升溫。眾所周知，利率上升會壓抑消費及貸款，從而打壓經濟活動，但受困高通脹，央行也只能在明知衰退將近的情況下大手加息。據統計，聯儲局於最新公布的6月會議紀錄中，提及「通脹」一詞的次數多達90次，創下紀錄；該局更表示貨幣政策仍會偏緊，7月會加息0.5厘或0.75厘，直到通脹回落。

會議紀錄亦提到，數據雖顯示美國第二季經濟仍在擴張，但大多數聯儲局官員認為，經濟增長面臨下行風險，包括金融條件收緊對經濟活動的負面影響可能大過預期，而外圍因素也可能會衝擊經濟增長。

綜觀全球，通脹高企及貨幣政策收緊令發達經濟體衰退風險大增。高盛首席經濟學家哈哲思(Jan Hatzius)表示，美國、英國及加拿大經濟過熱程度高於日本和歐元區，意味這些國家下次衰退幅度可能較深。該行預期，明年經濟進入衰退的風險在美國為30%、歐元區為40%，而英國為45%。摩根資產管理亞洲首席市場策略師許長泰直言，現時已進入經濟周期後期階段，隨着聯儲局積極收緊貨幣政策，經濟衰退的風險已經上升。

在新興市場方面，由於美國與其他地方的息差收窄，導致資金從亞洲新興經濟體中撤走。在本輪全球衰退風暴率先倒下而破產的斯里蘭卡，其央行宣布加息一厘，以控制創紀錄的物價和亞洲最高的通脹，並警告因當前面臨嚴重短缺問題，通脹可能在未來數月飆至70%。

事實上，經濟學人智庫(EIU)早於上月發表的報告下調經濟預測，料今年全球經濟僅增長2.8%，較俄烏戰爭前3.9%的預測大幅下調。報告認為，俄烏戰爭加上中國經濟增長放緩，以及今年可能爆發新一波變種疫情，這些因素令全球今年生產總值(GDP)損失達一萬億美元。