油價爆升原因！俄法院一紙文書讓歐原油交易員陷恐慌

外媒報道，俄羅斯一家法院下令停止從黑海碼頭裝運原油，對於已經感受到多年來最嚴峻供應狀況的歐洲原油交易員來說，這個消息讓他們進一步緊張，與俄油構成競爭關係的其他石油價格應聲上揚。

周二，俄羅斯法院下令暫停里海管道聯盟(CPC)終端暫停營運30日，以往每月超過3,000萬桶原油(主要是哈薩克斯坦原油)通過該終端出口到海外。法院表示，下達禁止令是因為該設施違反了預防漏油計畫。

目前終端運行正常。不過，如果法令實施，對歐洲石油市場將是又一次衝擊。由於利比亞局勢的動盪，本來供應已經少了一大部分，預計來自其他地區的石油也會出現大幅下降。

頗受歐洲煉油廠歡迎的阿塞拜疆輕質原油價格較基準布蘭特原油溢價超過每桶10美元，是多位交易員生平見過的最高水平。在更遠的地方，尼日利亞Forcados原油每桶溢價14美元。

等法警到來後，該終端設施就將關停。雖然目前還沒有發生，但運營商Caspian Pipeline Consortium已懇請上級地方法院推遲停運命令，稱突然停止可能會對設施造成永久性損害。

俄烏戰爭爆發後，歐洲煉油商現在大多回避俄羅斯的烏拉爾原油，更加重視其他供應來源。

然而，外媒匯編的油輪跟蹤數據顯示，阿塞拜疆、哈薩克斯坦、利比亞、北海、西非這幾大歐洲主要供油來源6月份出口合計下滑了104萬桶 。

由於當地政治局勢惡化，利比亞對歐石油供應已經降至去年的3分之1左右。如果法庭禁令被實施，歐洲每天將至少失去100萬桶原油。