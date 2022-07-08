道指升346點　紐油彈逾4%

●踏入亞洲時段，美匯指數報106.84；港匯見7.8469；離岸人民幣(CNH)報6.692；美元兌日圓處136；歐元報1.0164，英鎊報1.2021。金價處1,739.67美元。布油報104.22美元，紐油處102.31美元。比特幣升5%，報2.16萬美元。道指期貨跌30點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水320點。

●道指收報31,384點，升346點或1.12%；標指收報3,902點，升57點或1.5%，連升4日；納指收報11,621點，升259點或2.28%。

●最新數據顯示，美國上周首申領失業救濟人數按周增加4,000人，至23.5萬人，高過預期的23萬人。

●港股ADR指數全日做好，按比例計算，收報21,880點，升237點或1.08%。

●即月恒生指數夜期收報21,977點，升268點，高水333點，成交26,051張。

●香港證監會公布，行政總裁歐達禮將會離任、並於2023年1月出任英國金融市場行為監管局主席，而繼任人選的招聘工作將會展開。

●外媒報道，印度公司Mahindra & Mahindra (M&M)周四(7日)表示，英國政府的發展金融機構英國國際投資公司(BII)將向M&M的電動車投資2.5億美元，最終擁有該業務4.8%的所有權。

●根據美國汽車協會(AAA)數據顯示，美國汽油價已跌至每加侖4.5美元，為連續23天下跌，創2020年4月以來最長跌浪。這意味美國通脹或有見頂迹象。

●俄羅斯總統普京周四在會見俄國家杜馬領導人和各黨派負責人時表示，俄羅斯不拒絕與烏克蘭召開和談，但拖延愈久，談判就愈困難。

●兩名美國聯儲局官員支持繼續大幅加息。外媒報道，美國聯儲局理事沃勒和聖路易斯聯儲銀行行長布拉德均認為，目前控制通脹是更重要的目標，並相信市場誇大了衰退的風險。

●紐約8月期油收報每桶102.73美元，升4.2美元或4.26%，重上100美元水平。布蘭特9月期油收報每桶104.65美元，升3.96美元或3.93%。

●紐約8月期金收報每安士1,739.7美元，升3.2美元或0.18%。

●英國富時100指數收報7,189點，升81點或1.14%；法國CAC指數收報6,006點，升94點或1.6%；德國DAX指數收報12,843點，升248點或1.97%。