馬斯克購Twitter交易傳告吹　重量級投資者恐散水

外媒報道，特斯拉(Tesla)行政總裁馬斯克(Elon Musk)以440億美元收購Twitter的交易可能告吹。消息人士透露，馬斯克陣營人士已停止參與有關協定中的部分資金討論，包括甲骨文(Oracle)聯合創辦人Larry Ellison、風險投資公司Andreessen Horowitz、富達、加密貨幣交易所幣安(Binance)等，他們在當中投入幾十億美元。Twitter股價在美股收市後延長交易時段下跌4%。

交易之所以生變，原因是Twitter無法確認該平台上垃圾郵件和機械人的數據，甚為影響透過廣告盈利的能力。馬斯克團隊認為，由於無法查證Twitter的假帳號數據，不足以判斷商業前景，因此計劃改變方針。

馬斯克早前稱，除非能夠確定Twitter上的假帳號低於5%，否則他不會繼續收購。Twitter行政總裁Parag Agrawal回應指，因為需要保護用戶私隱，故無法在外部複製進行分析，雙方在此事上有分歧。

在周四(7日)較早時候，Twitter高管仍然堅持平台上的假帳號佔比少過5%，但馬斯克相信真實數字更高。Twitter則表示，外部消息來源或無法確定他們的數據，因為涉及不能安全分享的資訊，包括帳戶資訊。

馬斯克早前已質疑Twitter所披露的資料，猜測假帳號可能達兩成甚至更多，因而宣布暫緩交易。

交易會否如期進行目前仍然不確定，不過如果馬斯克決定終止收購Twitter，除了要支付10億美元「分手費」，Twitter更可以入稟尋求強制完成交易。

另一方面，Twitter宣布裁減人事部門三成員工，以減省成本，料影響少過100人。