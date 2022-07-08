【高盛推介】資金聚焦龍頭科網

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周四(7日)反彈重上350港元水平收市，升約1.2%，周五(8日)早段高見357.2元後升幅收窄。現時倒跌報350.6元，跌約0.3%。據騰訊報表披露，騰訊連日進行回購，周四於聯交所回購86萬股，涉資約3億元。

阿里巴巴周四跌約0.3%，周五反彈兼突破120元水平，最高見122元，突破4個月高位。現報120.6元，升約3.3%。

觀察個股輪證資金流向，雖見周四資金轉向沽出騰訊好倉，但過去5個交易日計則共錄得約1億元資金流入。淡倉於周四獲資金轉向流入，有約1,510萬元。

阿里方面，好倉於周四繼續獲資金流入，有約790萬元。淡倉於周四獲資金轉向流入，有約210萬元。

觀察港股通資金流向，周四北水轉向買入騰訊，錄得約3.3億元資金淨買入。

騰訊牛57829，收回價345元，行使價342.2元，換股比率500，槓桿比率26.9倍，新上市貼牛。

騰訊牛63118，收回價320元，行使價317.2元，換股比率500，槓桿比率9.8倍，近30元收回距離遠牛。

騰訊購12844，行使價420元，2022年9月22日到期，實際槓桿10.3倍，高槓桿、低面值。

騰訊購17148，行使價389.08元，2022年9月13日到期，實際槓桿9.3倍，貼價。

騰訊沽16152，行使價320元，2022年9月22日到期，實際槓桿7.6倍，貼價。

騰訊沽13619，行使價298.8元，2022年9月22日到期，實際槓桿8.5倍，高槓桿。

騰訊熊57687，收回價390元，行使價393元，換股比率500，槓桿比率8.0倍，近40元收回距離遠熊。

阿里購19815，行使價150元，2022年10月26日到期，實際槓桿5.5倍，價外、低街貨。

阿里購18229，行使價138元，2022年9月27日到期，實際槓桿5.8倍，高槓桿。

阿里牛57828，收回價110元，行使價108元，換股比率100，槓桿比率8.8倍，新上市貼牛。

阿里沽18284，行使價108.8元，2022年9月27日到期，實際槓桿4.4倍，貼價。

阿里沽17851，行使價88.83元，2022年10月24日到期，實際槓桿4.5倍，高槓桿。

阿里熊67484，收回價130元，行使價132元，換股比率100，槓桿比率10.0倍，近10元收回距離熊證。

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