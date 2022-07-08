【高盛推介】市場憂慮經濟衰退　對沖風險留意美股淡倉

高盛(亞洲)有限責任公司：美聯儲理事沃勒重申，支持7月再次加息0.75厘，9月可能加息0.5厘。近期市場擔憂衰退風險，擔心美聯儲加息步伐或過快，本周布蘭特期油曾跌穿100美元水平，創超過2個月新低。美股周四(7日)則低位反彈，納指為3大指數中升幅最大，升2.2%。道指及標指則分別升約1.1%及1.5%。

觀察個股輪證資金流向，資金繼續沽出納指好倉。淡倉於過去5個交易日共錄得約650萬港元資金流入。道指及標指淡倉於過去5個交易日皆錄得資金流入，分別合共約660萬及140萬元。

納指沽10436，行使價8,880點，2022年12月16日到期，實際槓桿6.4倍，低面值、中期。

納指沽10373，行使價11,450點，2022年9月16日到期，實際槓桿8.9倍，貼價、低街貨。

道指沽10401，行使價27,380點，2022年9月16日到期，實際槓桿13.2倍，高槓桿、低面值。

道指沽10488，行使價30,680點，2022年12月16日到期，實際槓桿7.5倍，中期、低街貨。

標指沽10395，行使價3,788點，2022年9月16日到期，實際槓桿10.2倍，貼價。

標指沽10435，行使價3,450點，2022年12月16日到期，實際槓桿7.0倍，中期、低街貨。

納指購10481，行使價14,550點，2022年12月16日到期，實際槓桿9.8倍，高槓桿、低街貨。

納指購10421，行使價13,500點，2022年12月16日到期，實際槓桿8.4倍，貼價。

道指購10476，行使價32,100點，2022年12月16日到期，實際槓桿9.0倍，貼價、低街貨。

道指購10422，行使價32,800點，2022年9月16日到期，實際槓桿16.9倍，高槓桿、低面值。

標指購10429，行使價4,300點，2022年12月16日到期，實際槓桿10.7倍，高槓桿、低街貨。

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