【高盛推介】市場憂慮經濟衰退 對沖風險留意美股淡倉
2022年07月08日 11:21
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：美聯儲理事沃勒重申，支持7月再次加息0.75厘，9月可能加息0.5厘。近期市場擔憂衰退風險，擔心美聯儲加息步伐或過快，本周布蘭特期油曾跌穿100美元水平，創超過2個月新低。美股周四(7日)則低位反彈，納指為3大指數中升幅最大，升2.2%。道指及標指則分別升約1.1%及1.5%。
觀察個股輪證資金流向，資金繼續沽出納指好倉。淡倉於過去5個交易日共錄得約650萬港元資金流入。道指及標指淡倉於過去5個交易日皆錄得資金流入，分別合共約660萬及140萬元。
投資者可考慮以美指認沽證作對沖風險，納指方面資金近期集中留意短期高槓桿的九月份價外產品，10,500點行使價的認沽證，但需注意該類產品價外短期兼街貨量相對較高，因此可轉移留意意屬中期兼高槓桿的納指沽(10436)，進去短期選擇則可留意貼價的低街貨納指沽(10373)。
納指沽10436，行使價8,880點，2022年12月16日到期，實際槓桿6.4倍，低面值、中期。
納指沽10373，行使價11,450點，2022年9月16日到期，實際槓桿8.9倍，貼價、低街貨。
道指沽10401，行使價27,380點，2022年9月16日到期，實際槓桿13.2倍，高槓桿、低面值。
道指沽10488，行使價30,680點，2022年12月16日到期，實際槓桿7.5倍，中期、低街貨。
標指沽10395，行使價3,788點，2022年9月16日到期，實際槓桿10.2倍，貼價。
標指沽10435，行使價3,450點，2022年12月16日到期，實際槓桿7.0倍，中期、低街貨。
投資者如看好後市表現，納指方面的高槓桿選擇可留意低街貨納指購(10481)。貼價選擇可留意納指購(10421)。道指方面的貼價選擇可留意低街貨道指購(10476)。高槓桿選擇可留意低面值道指購(10422)。標指方面可留意屬高槓桿的低街貨標指購(10429)。
納指購10481，行使價14,550點，2022年12月16日到期，實際槓桿9.8倍，高槓桿、低街貨。
納指購10421，行使價13,500點，2022年12月16日到期，實際槓桿8.4倍，貼價。
道指購10476，行使價32,100點，2022年12月16日到期，實際槓桿9.0倍，貼價、低街貨。
道指購10422，行使價32,800點，2022年9月16日到期，實際槓桿16.9倍，高槓桿、低面值。
標指購10429，行使價4,300點，2022年12月16日到期，實際槓桿10.7倍，高槓桿、低街貨。
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