報告：七成CFA協會成員關注技能領域為可持續性

全球投資專業人士組織CFA協會發表報告，最受協會成員關注的技能領域是可持續性(70%)、人工智能和機器學習(64%)以及氣候風險(61%)，而軟技能(64%)也相當重要。

報告亦顯示，亞太區的投資專業人士更熱衷於發展數據分析編碼語言(70%)、數據視覺化(67%)和數據解讀(64%)方面的技能，而全球平均水平則分別為50%、53%和52%。

然而，當比較人才供應(已經精通特定技能的專業人士)和學習需求(正在取得或計劃取得特定技能的專業人士)時，人工智能和機器學習、去中心化金融和可持續性這3個領域目前呈現出最大差距。

CFA協會亞太區董事總經理連伯樂(Nick Pollard)表示，與全球其他市場相比，亞太地區的投資專業人士最感興趣的技能包括對人工智能和機器學習的理解，對數據分析的掌握，以及與可持續性相關的知識。技能再培訓和終身學習可幫助收窄學員所學內容與僱主對實用技能的要求之間的差距，實在至關重要。

儘管學習需求不斷改變，只有不足一半的受訪者表示他們從僱主方面獲得發展所需新技能的支援。這些支援方式包括領導能力培訓、財務支援培訓，或提供導師或贊助。