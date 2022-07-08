鄧聲興：香港前景可期

受到疫情持續及地緣政局因素，以及全球多國加息以壓制通脹等多項不利因素影響，本港IPO活動顯著放緩。2022年上半年，香港地區通過IPO上市的公司只錄得22家，新股數量為2013年以來同期低位；一共募資197.34億元，較2021年同期的2,117.29億元減少90.68%，融資額為2012年以來的同期低位。反觀中國內地，今年上半年內地新股市場新股發行數量雖下降31%，但融資額卻上升49%；前5大IPO共計融資規模為1,070億元人民幣，較去年同期大幅增加152%。香港國際金融中心的地位是否動搖？其優勢是否已不在？引市場擔憂。

值得慶幸的是，國家希望香港維持其獨特優勢地位，對香港資本市場的發展以及維持香港國際金融中心的地位舉足輕重。其中積極穩妥推進改革，破除利益固化藩籬尤為重要。舉例來說，原本擁有土地的團體或企業可以貢獻土地，以幫助政府共同發展。長遠來看，政府與企業聯手加強土地發展項目其實是雙贏局面。對企業來說，有助於企業資產值提升，亦對其提升資產活化方面有利。對於政府方面來說，土地增加使得房屋供應方面可以變相加強，令香港房地產市場發展更為健康，亦能幫助香港年輕人置業。最終都是有助於維持香港社會的穩定發展。

香港回歸25年來，每年的上市公司在數量上持續保持上升趨勢，截至2021年底升幅超過三倍，整體上市公司總市值更達至42萬億港元。與此同時，「互聯互通機制」的實施，更為內地和香港的股票市場都帶來新的活力。開通至今，北向通累計的交易規模已經超過77萬億人民幣，北向跨境資金累計淨流入超過1.6萬億人民幣；南向通累計交易規模已經達到27萬億港元，南向跨境資金累計淨流入超過2.3萬億港元。兩地透過互聯互通交易的每日平均成交額更大幅增加至超過1,500億元人民幣。

展望未來，香港將繼續維持其作為連接中國大陸與世界各地橋樑的重要作用，穩固國際金融、航運、貿易中心的地位。

香港股票分析師協會主席 鄧聲興(作者為註冊持牌人士，並未持有上述股份)