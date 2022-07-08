財團就東半山豐景臺及校舍舊址申請改劃

有財團就東半山豐景臺、以及嶺南小學與嶺南幼稚園舊址，向城市規劃委員會提交規劃申請，計劃作分層住宅及洋房混合發展，提供44個單位。

該地盤位於東山臺7號、司徒拔道15及24號，佔地約42,734方呎，目前劃為「住宅(丙類)1」、「政府、機構或社區(4)」及「綠化地帶」地帶，現要求改劃作「住宅(丙類)3」用途，擬議地積比率3.51倍，以興建3座3層高洋房，以及3幢5至12層高分層住宅，住宅樓面約94,176方呎，另提供4層平台作提供不多於70個床位的安老院舍及停車位之用，而最高的1幢的分層住宅，其中兩層將作會所用途，項目非住宅面積約48,073方呎。

申請人認為，擬議住宅方案呼應政府善用空置校舍政策，配合增加房屋用地供應的方針，項目亦預留樓面作福利設施，並會在有關發展提供一條垂直升降機的公眾通道，以取代不合標準及日久失修的公眾樓梯，設計上也確保與周邊低密度住宅社區相融。

資料顯示，嶺南教育機構曾於2021年初，就嶺南小學及嶺南幼稚園舊址求要發展低密度住宅，提供14個單位。而今次最新申請，將豐景臺一併納入發展地盤範圍，伙數亦增加約2.1倍。