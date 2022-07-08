分析：安倍倘倒下　日央行立場或有變

外媒報道，日本前首相安倍晉三周五(8日)上午在奈良市發表演說時遇襲，他胸部中槍後心肺停止。消息曝光後，日股及日圓一度上揚，日經225指數收市微升0.1%，美元兌日圓目前處135.88水平。市場關注日本央行會否因為可能失去安倍這樣一位支持極度寬鬆政策的有力人士，而進行政策調整。

安倍是日本央行寬鬆政策的最有力支持者。日本是全球加息潮下的異數，導致日圓近期沽壓沉重，日圓兌美元下挫至24年低位。不過，大部分的分析師認為，日圓升值是匯市下意識的反應，並不會太持久。

ING駐首爾日韓高級經濟學家Min Joo Kang表示，市場第一個反應都跟風險有關，日圓因避險特性而升值，日圓升值則不利日股。然而，目前判斷任何政策變化還言之尚早。

Saison資產管理經理人Tetsuo Seshimo表示，安倍和日央行行長黑田東彥是「安倍經濟學」最有力的支持者，但安倍不是現任首相，不至於直接影響經濟和貨幣政策。

標普全球市場情報公司經濟學家Harumi Taguchi指，現任首相岸田文雄的政策與安倍的政策相差不遠，從廣泛的經濟政策來看，不至於有重大影響。

LightStream Research駐東京分析師Mio Kato認為，日經225指數的跌幅比東證指數沉重，意味外資第一時間因風險而撤離。

Saxo Capital Markets駐新加坡策略師Charu Chanana指，目前情況不明，市場第一個反應自然是先行避險，全球股市或會遭遇些沽壓。避險意識升高，日圓在第一時間反彈就是例證，歐洲市場開市後，情況可能會更明顯。如果日圓持續反彈，市場會再度質疑「安倍經濟學」能否繼續推行，或日本政策是否出現轉變。

不過，松井證券高級市場分析師認為，中長期日圓可能大幅升值、股價下跌。岸田上台後仍未放棄「安倍經濟學」，但如果作為最主要支持者的安倍倒下，日央行政策可能改變。