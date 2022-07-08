證券業界：歐達禮被FCA挖角證明本港監管水平受認同

香港證監會行政總裁歐達禮(Ashley Alder)將會離任，並於2023年1月出任英國金融操守局為監管局主席一職。

香港證券及期貨專業總會關注行業主任陳志華表示，即使歐達禮離任，證監會仍會如常運作，而英國金融操守局(FCA)挖角，證明本港監管水平受外國先進國家認同。

對於下任證監會人選，他指出，為不影響遴選工作，該會不評論個別人選問題。不過，他希望下任行政總裁能委任本地人，因更能深入了解香港證券從業人員需求，又認為委任本地人不會影響香港作為國際金融中心地位。

陳志華續指，挑選繼任人必須愛國愛港，且具國際視野，能與外國、本地及內地的監管機構保持良好的溝通，訂立有利於市場發展的監管模式，而不是為了監管而扼殺市場，平衡監管風險及市場發展，「否則就是行業枯死」。

另外，由於歐達禮同時兼任國際證券事務監察委員會組織(IOSCO)理事會主席。他期望，希望將來接任人能讓香港在國際金融組織佔一席，同時應該與中國證監會加強溝通，除產品互聯互通外，促進中港兩地牌照互認，以加強兩地券商業務發展。

此外，另有證券業界人士表示，對歐達禮提早離任不感意外，自他上任以來，加強監管市場，惟過分嚴格，令生意愈來愈難做，形容「水太清則無魚，人太察則無謀」，期望下任人選能平衡市場監管及發展需求。