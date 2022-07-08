許正宇：與內地監管機構研究開展「互聯互通2.0」

交易所買賣基金(ETF)互聯互通本周一(4日)已正式開通！財經事務及庫務局局長許正宇發表網誌，指下一步會與內地監管機構研究開展「互聯互通2.0」的新時代，配合國家及市場所需，檢視及完善項目，包括進一步擴展滬深港通買賣範圍，例如將更多在港上市中概股納入滬深港股「南向通」、增加海外投資者風險管理工具的選擇，相信可滿足內地投資者的資產配置需求，以及讓海外投資者更好投資內地資產及管理風險，加強香港風險管理中心的作用。

他提到，證券市場是支持實體經濟和企業成長的重要融資渠道，改革上市制度將擴大本港市場規模，研究讓更多企業在港上市集資，例如便利從事先進技術且具規模的科技企業，有助香港把握近年新經濟興起的機遇，進一步增強內地、香港以至其他地方相關行業的發展動能，也有利於本地金融及專業服務拓展業務。

另外，他指出，財經事務及庫務局在新一屆政府中要「為香港增值」，包括「為香港賺多些」、「為大家省多些」及「為未來創造更多機遇」，而香港金融市場未來應繼續擔當全球化的「捍衞者」及「促進者」，當好國際金融樞紐的角色，為國家經濟與世界聯通「修橋搭路」，讓尋求發展與增長的投資者分享國家經濟引擎的巨大紅利。