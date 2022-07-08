【產經直播】阿里巴巴強勢可延續？
2022年07月08日 16:15
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銀河證券業務發展董事羅尚沛
隔晚美股三大指數向上，港股周五(8日)高開318點，重上10天線，但隨後升幅收窄並倒跌，表現反覆，最終收報21,725點，升82點。港股方向未明，恒指繼續炒股唔炒市？
阿里巴巴(09988)支撐大市，曾高見122港元，創4個月高，最終收市升3.6%，報121元，單一股份貢獻恒指64點。交銀國際發表報告稱，阿里巴巴估值吸引，微升目標價睇156元。阿里巴巴升勢會持續？之前低位撈貨投資者可睇耐啲？
內地能源局稱要加快推進可再生能源重大工程，加快推進水電、抽水蓄能及大型風電光伏基地重大工程建設，光伏股表現突出，新特能源(01799)、協鑫科技(03800)兩隻近期都累積不少升幅，股民仲入唔入場好？
內房回暖，內地政府再有穩樓市政策出台。據報長沙、珠海、江門等地區部分銀行已將首套房貸利率下調至4.25%。龍湖(00960)、中海外(00688)、華潤置地(01109)均升逾2%，內房下半年有冇機會扭轉形勢？
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