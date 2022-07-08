【產經直播】阿里巴巴強勢可延續？

2022年07月08日 16:15
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    銀河證券業務發展董事羅尚沛
    隔晚美股三大指數向上，港股周五(8日)高開318點，重上10天線，但隨後升幅收窄並倒跌，表現反覆，最終收報21,725點，升82點。港股方向未明，恒指繼續炒股唔炒市？
    阿里巴巴(09988)支撐大市，曾高見122港元，創4個月高，最終收市升3.6%，報121元，單一股份貢獻恒指64點。交銀國際發表報告稱，阿里巴巴估值吸引，微升目標價睇156元。阿里巴巴升勢會持續？之前低位撈貨投資者可睇耐啲？
    內地能源局稱要加快推進可再生能源重大工程，加快推進水電、抽水蓄能及大型風電光伏基地重大工程建設，光伏股表現突出，新特能源(01799)、協鑫科技(03800)兩隻近期都累積不少升幅，股民仲入唔入場好？
    車股有回吐，比亞迪(01211)及吉利汽車(00175)股價均先升後回，但受國策支持，商務部等17部門日前表示多措共舉擴大汽車消費，車股下半年仍可跑贏大市？
    內房回暖，內地政府再有穩樓市政策出台。據報長沙、珠海、江門等地區部分銀行已將首套房貸利率下調至4.25%。龍湖(00960)、中海外(00688)、華潤置地(01109)均升逾2%，內房下半年有冇機會扭轉形勢？
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