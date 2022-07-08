歐元兌美元失守1.01關　道期跌44點

●美匯指數抽升至107.53；港匯見7.8492；離岸人民幣(CNH)報6.7060；美元兌日圓處135.74；歐元企1.0099，為2022年以來首次跌破1.01美元關，英鎊處1.1935。金價報1,738美元。布油報104.26美元，紐油報102.27美元。比特幣企2.1萬美元水平。道指期貨跌44點。

●全球黃金ETF連續兩個月錄淨流出。

●調查：亞太區欺詐成本增加達16%。

●日圓狂貶惹關注，港人對日房產查詢激增70%。

●俄羅斯人對人民幣需求激增，解禁以來飆8倍。

●富國銀行警告美國下半年將陷衰退，失業率上升。

●中國中小企業發展指數6月全面回升，住宿餐飲業反彈明顯。

●Broadridge報告：亞太區機構資產收入5年內增長六成。

●聯合國：首季全球貿易額60萬億元創新高。

●馬斯克購Twitter交易傳告吹，重量級投資者恐散水。

-驚馬斯克褪軚？Twitter稱日刪100萬個假Account。

●梁定邦：證監新CEO宜具3條件，歐冠昇：歐達禮強化監管制度。

●駿隆：上半年強積金人均蝕32242元。

●馬時亨接替夏佳理任富衛集團主席。

●許正宇：與內地監管機構研究開展「互聯互通2.0」。

●潘蘇通財困遭追債，高院今頒令其破產及一間相關公司清盤。