三大電訊商：料數碼經濟將佔中國GDP比重逾50%

內地三大電訊商首次聯合舉辦行業投資者交流活動，討論電訊商可如何推動內地數碼經濟發展。

中國聯通董事長劉烈宏則表示，數碼經濟為電訊業提供轉型升值機會，因數碼經濟需要電訊業技術配合，數碼化、網絡化，以及智能化引領行業通向未知的空間，以雲業務為例，去年三大電訊商雲業務收入達684億元，按年增長近90%，按目前雲計算廠商4至8倍的市銷率估值，電訊商僅在雲業務的市值就可達到3,000億元至6,000億元，故電訊行業進入數碼經濟的新發展，就是當前投資行業最大的價值之一。劉氏又指，電訊業在數碼經濟中有準確增長空間和投資回報，三大電訊商在過去年累積為股東創造超過1.4萬億元淨利潤。

分析員錢凱直言，每個行業發展有其周期，不會一帆風順，每家企業不會永遠保持高速增長，電訊行業便是典型的周期性行業，他的研究發現每代技術的生命周期約20年，每代通訊技術由無，到用戶頂峰則約10年，目前正處於4G技術用戶頂峰的下行階段，以及5G技術應用初期，料大量新技術和應用將逐步落地，加強人與物、物與物，甚至虛擬人和物的連接，例子包括「元宇宙」應用。