阿南德又中！一個月內恐引爆新興國違債風暴？

印度神童阿南德早前預言，7月7日地球將進入「天克地衝」，是最凶的負能量之一，要提防各國領導者對經濟民生無能為力，以及疫情有機會反撲，預計最凶的負能量要到8月7日才會緩減。值得留意的是他點名提到內地、台灣、南韓和日本。

事實上，本周發生了很多令人難忘的國際大事，經濟上亦有斯里蘭卡成為今輪環球經濟動盪中首個宣布破產的國家，令人擔心新興國家的債務問題會重新浮面。有分析認為，阿富汗、阿根廷、埃及、老檛、黎巴嫩、緬甸、巴基斯坦、土耳其及津巴布韋能步其後塵。

上述國家陷困的原因各異，但就在疫情對旅遊和其他商業活動衝擊消退之際，它們都陷入俄烏戰爭推升糧食和燃料成本的風險當中。

阿富汗3,900萬人口中約半數面臨危及生命的糧食不安全，醫護人員和教師在內的大多數公務員遭欠薪數月。最近發生的地震奪走逾千條人命，更加劇這個國家的苦難。

此外，每10個阿根廷人中約有4個人貧窮。隨着貨幣貶值，阿根廷央行的外匯儲備低到危險程度。今年通脹預計會按年超過70%。

埃及4月通脹按年升近15%，造成其1.03億人口當中近1/3活在貧困之中。

老檛債務水平和斯里蘭卡一樣，正與債權國就如何償還價值數十億美元貸款展開談判。

與斯里蘭卡一樣，黎巴嫩也是同時面臨貨幣崩潰、物品短缺、通脹嚴峻、飢餓問題加劇、出現買汽油人龍和中產階級人數銳減等諸多不利條件。

緬甸經濟去年已萎縮18%，預測今年幾乎不會增長。

巴基斯坦通脹按年升超過21%。一位部長呼籲民眾少喝茶，以降低6億美元茶葉進口額，激怒許多巴基斯坦人。

土耳其通脹按年漲超過60%、失業率居高不下。

非洲國家津巴布韋脹已按年升超過130%，令人擔心2008年高達5000億%的惡性通脹重演。

【新興國不良債達1.9萬億】

事實上，全球通脹升溫，加上美元持續強勢，新興市場面對債務利息及進口物料成本齊齊急升，加上本幣持續大幅貶值及疫下經濟壓力難消，財政正在急劇惡化。近日斯里蘭卡宣布破產，更猶如向新興市場信用多踩一腳！有統計數字顯示，新興市場的不良債務已高達2,500億美元(約1.95萬億港元)，一旦爆發違約潮，恐一發不可收拾！

外媒引述數據顯示，過去半年交易處於不良水平(即收益率反映市場認為可能會發生違約)的新興市場主權債數量已翻了一番。整體而言，19個合共擁有逾9億人口的新興市場國家，部分處於主權債違約狀態，包括斯里蘭卡和黎巴嫩；外債持有人面臨高達2,370億美元的票據違約風險，佔總規模約1.4萬億美元新興市場主權債的17%，當中包含以美元、歐元和日圓的計價的外債。

斯里蘭卡已成為今年首個因無力償還外幣計價債務而違約的國家。該國的食品和燃料價格高昂，引發社會動盪。外媒的新興市場美元綜合主權債指數亦顯示，25%被追蹤的國家經已處於債務違約的邊緣。該指數今年以來已累跌近兩成，跌幅已超過2008年金融危機的全年跌幅。

市場關注薩爾瓦多、加納、埃及、突尼斯和巴基斯坦等新興國家的動向，因這5國的財務狀況脆弱，最有可能陷入違約風暴，一旦情況失控，或成1980年代拉丁美洲經濟危機翻版！

外媒引述T. Rowe Price投資組合經理Samy Muaddi指出，疫情期間許多新興市場在支出急升之下，趁低息向外發債，可如今全球主要央行相繼收緊貨幣政策，資金流出新興市場，為這些新興經濟體帶來沉重的利息成本壓力，正要引發一場史上最激的新興市場債務沽售潮！