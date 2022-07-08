【移英注意】英鎊前景堪憂　兌港幣或冧至7.8元？

本周英國及日本政治巨頭皆成為國際頭條，前者為首相約翰遜請辭，後者是前首相安倍晉三遭襲身亡，消息震撼匯市，資金爭相避險更推升美匯指數屢創20年新高，周五曾強見107.79，歐元則在經濟陰霾下弱見1.0073的20年新低，恐快失守一算。究竟英鎊會否步歐元後塵跌見一算頓成市場焦點。

約翰遜周四正式宣布辭去英國首相一職後，英鎊一度反彈至1.2美元以上，惟周五又再回吐，曾低見1.192，即兌約9.35港元。野村證券在周四約翰遜宣布請辭前後一直緊盯英鎊盤路，結果發現沒有英鎊的大型買家，故認為英鎊反彈僅曇花一現，前景堪憂。

顧問公司Pantheon Macroeconomics首席經濟分析師Samuel Tombs預測，首相繼任人選的程序將正式啟動，可能有許多人參與競爭，最後兩位候選人需要保守黨的支持，主張脫歐派的人可能獲勝，單是政治事態發展就預示英鎊進一步上漲空間不大。

恒生銀行首席市場策略員溫灼培認為，英鎊反彈僅屬「死貓彈」，重申英鎊下半年將見1.15算(即兌約9港元)的預測。他解釋，日後英國無論誰人登上首相寶座，均解決不了蘇格蘭明年重啟脫英公投、北愛爾蘭邊檢等脫歐深層次問題。再者，英國3月及4月經濟表現按月分別跌0.1%及0.3%，但5月通脹已高達9.1%，反映作為央行的英倫銀行對經濟問題束手無策。倘若蘇格蘭脫英成功，英鎊更不排除跌見一算(即兌7.8港元)的歷史新低。

溫直言，英國上月底聯同美國、加拿大等禁止俄羅斯黃金進口，以制裁俄羅斯出兵烏克蘭，「根本是大錯特錯的舉措」，亦是英鎊轉跌的成因之一。他解釋，歐洲人一向對黃金需求不高，惟英國昔日的歷史背景卻令其成為黃金主要集散地，帶動英國黃金貿易需求跑贏歐洲各國，所以當地現禁止進口俄羅斯黃金，間接是「損己利人，將老祖宗留下來給英國的家當拱手相讓予杜拜及上海等地接收。」

獨立外匯商品分析師盧楚仁亦認為，英鎊僅乃短暫反彈，維持對英鎊見1.14算，甚至見1.05算、以至歷史新低的看法，因市場繼續觀望英國會否出現滯脹，以及蘇格蘭脫英等經濟及政治議題。

景順亞太區(日本除外)全球市場策略師趙耀庭指出，約翰遜辭任後，英國短期內將缺乏明確的支持經濟政策，經濟可能會進一步惡化，惟認為英倫銀行下月有望加息0.5厘，以應對高通脹，加上英鎊已處於歷史性疲弱狀態，不太可能進一步暴跌。至於首相繼任人，投資者需要關注其在脫歐談判中的態度，以及經濟上會否採取低稅率和低干預等。