撼動美元地位！俄國民眾搶人民幣需求急增8倍

中印俄3國貿易中，人民幣的應用日廣。俄羅斯為緩解制裁對金融業產生的衝擊，5月宣布取消現金外匯購買限制，其後俄羅斯民眾對人民幣需求激增8倍；印度企業亦以人民幣買俄國能源以規避西方制裁。分析指，人民幣過去數年表現穩定，波動性相對較低，有望成為外匯儲備多元化的主要工具。

隨着俄人爭相購買人民幣，莫斯科交易所表示，盧布兌人民幣本周的交易量創新高，達443億盧布。俄羅斯銀行Otkritie發表報告指，當地民眾對英鎊和瑞士法郎購買量亦增加2.5倍，其他過去的熱門貨幣如美元和歐元等需求卻減少。

雖然美元仍是全球交易原物料商品時的主要計價貨幣，惟對於有意與俄羅斯進行買賣的商人來說，人民幣使用頻率有增加趨勢。印度最大水泥廠UltraTech Cement上月向俄國大型原物料供應商SUEK購買煤炭時，便使用人民幣進行交易。

法國外貿銀行發表報告指，貿易戰促使內地加快金融市場開放步伐，或為外國投資者帶來更多機遇，尤其在保險、基金管理和證券行業，外資佔主導或全資控股的金融企業增加，而放眼整個行業，目前外資佔比仍相對較低。若一些隱性障礙例如行政程序等繼續存在，外資發展潛力或受限。

另一方面，為維護銀行間流動性，中國人民銀行周五(8日)在公開市場連續5日開展30億元人民幣(下同)7天期逆回購操作，單日淨回籠70億元，本周累計淨回籠規模3,850億元，單周回籠規模創3個月來新高。外媒統計，公開市場本周共有4,000億元逆回購到期，其中周五到期100億元。

人民幣匯價方面，中間價周五上調45點子，至6.7098兌美元；在岸價收升22點子，報6.7051；離岸價高見6.6916。交易員認為，美元強勢短期對人民幣影響有限，人民幣走勢或許將繼續取決於市場風險情緒變化。