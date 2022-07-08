麗港城兩房全維港海景899萬沽　呎價1.7萬元

二手業主減價加快套現，茶果嶺麗港城兩房單位，望全維港煙花海景，放盤1個月，即減價約50萬元，終以899萬元售出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯林懋霖表示，西半山豫苑2座中層F室，實用面積約587方呎，兩房間隔，獲同區用家垂青，原業主叫價約1,120萬元，議價後以1,065萬元成交，呎價約為18,143元，原業主於2007年8月以約378萬元購入，帳面獲利約687萬元，升值約1.82倍。

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九龍區

●中原郭麗娟稱，茶果嶺麗港城7月至今暫錄5宗買賣，其中12座高層C室，實用面積約522方呎，兩房間隔，享全維港煙花海景，放盤罕有，最初開價950萬元，放盤1個月，最終以899萬元成交，呎價約17,222元。

●美聯吳志輝指，荔枝角美孚新邨8期百老匯街102號高層B室，實用面積約1,112方呎，套三房間隔，望內園景及內街景，放盤8個月，原先叫價1,580萬元，原業主移民急於賣樓，累積減價245萬，以1,335萬元成交，呎價約12,005元。

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新界區

●美聯李貫甡透露，青衣灝景灣11座中層C室，實用面積約504方呎，兩房間隔，享全海景，開價約980萬元放售，吸引區內用家洽商承接，客人於青衣區搵樓多時，考慮後即決定買入，成交價935萬元，呎價約18,552元。

●利嘉閣彭錦添表示，青衣曉峰園1座連天台單位，實用面積約792方呎，套三房間隔，連約390方呎天台，成交價998萬元，呎價約12,601元，原業主於2007年底以約440萬元購入，持貨約15年帳面獲利558萬元，期內物業升值約1.3倍。

●祥益黃文樂稱，屯門居屋兆畦苑A座高層5室，實用面積約447方呎，兩房間隔，原業主增加議幅，累積減價42萬元，於已補價自由市場以408萬元獲區內首置客購入自用，呎價約9,128元。

●中原余家堂指，元朗錦綉花園7月至今暫錄約2宗買賣，包括H段3街單號屋，實用面積約1,035方呎，放盤時開價約1,498萬元，議價後以1,448萬元沽出，呎價約13,990元，新買家為用家。

●利嘉閣羅富欽表示，粉嶺牽晴間11座中低層F室，實用面積約427方呎，兩房間隔，望內園景，以639萬元沽出，呎價約15,935元，原業主在2018年以約598萬元買入，持貨僅4年轉手帳面獲利約41萬元，屋苑目前約有61個放盤，入場費538萬元。

●世紀21奇豐周淑萍指，大圍文禮閣1座低層F室，實用面積約641方呎，套三房間隔，望園景，放盤半年，開價900萬，減100萬至800萬元沽售，呎價約12,480元，原業主於2003年3月以159萬元購入，持貨約19年帳面獲利641萬元，升值約4倍。

●世紀21奇豐蔡蓓透露，馬鞍山星漣海2A座中層D室，實用面積約1,154方呎，四房間隔，開價1,850萬元，放盤1年，減價105萬元，以1,745萬元獲承接，呎價約15,121元，原業主於2018年8月以1,912萬元購入，持貨約4年帳面蝕167萬元。

●美聯陳少鴻稱，馬鞍山中心3座中層D室，實用面積約590方呎，三房連儲物房間隔，享海景，開價約870萬元放售，最終以843.8萬元成交，呎價約14,302元。

●中原陳鴻霆表示，馬鞍山銀湖．天峰最7月錄約2宗買賣，包括7座中層C室，實用面積約762方呎，套三房間隔，放盤時開價約1,250萬元，議價後以1,168萬元易手，呎價約15,328元。

●利嘉閣洪瑋俊指，將軍澳怡心園1座高層E室，實用面積約604方呎，套三房間隔，望山景，成交價719萬元，呎價約11,904元，新買家是外區換樓客，屋苑現時約有210個單位放售，入場費由620萬元起。

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