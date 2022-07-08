美股全線向下　西方石油逆市升2%、Upstart暴瀉兩成

美國上月就業數據遠勝市場預期，就業市場強勁將支持美國聯儲局大手加息，道指周五(8日)早段跌85點，至31,298點；標指跌20點，至3,882點；以科技股為主的納指跌124點，至11,496點。

港股外圍方面，恒指夜期現報21,684點，跌42點，低水42點。

最新數據顯示，6月美國新增非農業職位37.2萬個，遠高過預期的26.5萬個，增幅最大的行業為教育和健康服務業，增加職位9.6萬個；專業和商務業則增職7.4萬個，比2020年2月多88萬個；休閒和款待業增幅緊隨其後，上月增6.7萬個，惟比2020年2月減少達130萬個職位。

而5月數字則由39萬個向下修訂至38.4萬個。上月失業率則連續第四個月維持3.6%，符合市場預期。值得注意的是，反映更廣泛就業情況的「U6失業率」由上月的7.1，大幅下降至6.7%。

美國聯儲局官員關注的勞工參與率跌0.1個百分點至6.2%，低過預期。此外，上月平均時薪按月持平，按年計漲5.1%，輕微高過市場預期。

俗稱「恐慌指數」的芝加哥期權波動率指數(VIX)的認購和認沽期權交易比例正暗示投資者認為股市將迎來新一波跌浪。標指僅累跌20.57%。周三認購期權成交量超過44萬份，與認沽期權的比例為5.8比1，兩者差異為2020年1月以來最大。一般而言，VIX與股市走勢相反，意味當VIX向上時，股市則向下，上半年VIX累升66.72%。

企業消息方面，「股神」巴菲特投資旗艦巴郡本周再大手增持美國傳統能源巨頭西方石油股份，據巴郡向美國證交會(SEC)披露的文件，本周共斥資約6.98億美元購入西方石油1,200萬股，涉1,200萬股，使其佔該企普通股比率達18.7%，共涉1.754億股，另巴郡上周已買入990萬西方石油股。西方石油股價曾升2.86%。

再有美企下調業績預期，金融科技貸款公司Upstart宣布，將第二季收入預期由原來介乎2.95億至3.05億美元之間，下調至2.28億美元；預計淨虧損額介於2,700萬至3,100萬美元之間。該公司股價暴跌19.59%。