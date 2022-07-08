張華峰：副手梁鳳儀接任證監CEO合適人選　倡活化GEM板

香港證監會行政總裁歐達禮將會提早離任，並將於明年一月起「過檔」至英國金融市場行為監管局。立法會金融服務界前議員張華峰表示，歐達禮過去11年任內盡責地維持香港金融市場公開、公平、公正，認為目前市場正值多風雨時刻，對他提早離任感到可惜，而他被挖角反映香港金融監管質素高。不過，業界向來認為他主張的措施過嚴，加重證券行的合規負擔，令中小券商難以參與部分業務。

對於下任人選，他直言，除了須了解中、港及國際市場之外，基於監管機構有需要和市場不同持份者交涉，應與本地業界有良好溝通，認為現任證監會副行政總裁梁鳳儀是合適人選。

張氏解釋，梁鳳儀有多年的金融服務經驗，又曾在港府任職，在證監會的年資亦長，十分了解本港市場運作及監管理念，而且她向來與證券業界「有商有量」，過去證監會推行新政時，多次與業界聯繫，理解證券行業的難處。

不過，他期望，無論何人接手，上任後施行方針應該平衡市場發展及投資者保障，同時提倡活化GEM板(前稱創業板)，為中小企業提供融資渠道，透過資本市場的資金拓展業務，從而令「中小企業成長至大型企業」並刺激實體經濟發展。