將軍澳新盤料日內上載樓書　長沙灣項目周日推售

發展商推盤節奏轉快，周四(7日)剛完成次輪銷售的日出康城凱柏峰I，隨即推出II期，擬日內上載樓書，部署本月開售。長沙灣項目將於周日展開首輪銷售，至今暫錄超額3倍。

●將軍澳日出康城凱柏峰II擬日內上載樓書

●西南九龍維港滙II連沽兩伙 共涉2,659萬元

上述成交單位為3A座的5樓及6樓C室，均為實用面積496方呎的兩房單位，成交價分別為1,325.7萬及1,333.6萬元，呎價約26,728元及約26,887元。而整個維港滙系列項目至今累沽780伙，並套現約111億元。

●長沙灣佳悅暫收近200張入票

●大埔白石角雲滙第2期下周二發售2伙

其中，8座11樓A5室，為實用面積471方呎的兩房單位，原本於2018年7月以862.21萬元沽出，惟去年2月遭終止交易。據價單顯示，該單位定價由985.39萬上調約3.6%至1,021.3萬元。而11座20樓A5室，為實用面積509方呎的兩房單位，定價亦由1,156.25萬提價約4.1%至1,203.94萬元。價單另提供最高19%折扣優惠。上述兩伙單位將於下周二(12日)發售，有意購買的人士須於當日遞交登記表格及本票。

●啟德THE HENLEY II兩房售1,442萬元

●大埔白石角Silicon Hill第1期三房招標售1,331萬

●沙田大圍站柏傲莊III累錄211宗終止交易