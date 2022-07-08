將軍澳新盤料日內上載樓書 長沙灣項目周日推售
2022年07月08日 22:14
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發展商推盤節奏轉快，周四(7日)剛完成次輪銷售的日出康城凱柏峰I，隨即推出II期，擬日內上載樓書，部署本月開售。長沙灣項目將於周日展開首輪銷售，至今暫錄超額3倍。
●將軍澳日出康城凱柏峰II擬日內上載樓書
信和置業(00083)、嘉華國際(00173)及招商局置地(00978)合作發展的將軍澳日出康城凱柏峰II，擬日內上載樓書。信和置業執行董事田兆源表示，該盤近九成單位為一房及兩房間隔。當中，一房提供240伙，實用面積由337至353方呎。兩房提供336伙，實用面積443至511方呎。三房提供48伙，實用面積719方呎。另設20伙特色戶，實用面積299至989方呎。預計關鍵日期為2024年12月15日。
●西南九龍維港滙II連沽兩伙 共涉2,659萬元
信和置業(00083)及會德豐地產等4大發展商合作的西南九龍維港滙II，周五(8日)錄得「一客兩食」成交個案，共涉資2,659.3萬元。
上述成交單位為3A座的5樓及6樓C室，均為實用面積496方呎的兩房單位，成交價分別為1,325.7萬及1,333.6萬元，呎價約26,728元及約26,887元。而整個維港滙系列項目至今累沽780伙，並套現約111億元。
●長沙灣佳悅暫收近200張入票
佳寧娜(00126)及宏達控股合作發展的長沙灣佳悅，將於周日(10日)首輪發售50伙，開放式戶折實售價由345.92萬元起。據市場消息指，項目至今累計接獲近200張入票，超額認購約3倍。
●大埔白石角雲滙第2期下周二發售2伙
發展商加緊推售新盤餘貨。新鴻基地產(00016)旗下大埔白石角雲滙第2期，同步修改價單及上載銷售安排，將2伙兩房單位提價約3至4%發售。
其中，8座11樓A5室，為實用面積471方呎的兩房單位，原本於2018年7月以862.21萬元沽出，惟去年2月遭終止交易。據價單顯示，該單位定價由985.39萬上調約3.6%至1,021.3萬元。而11座20樓A5室，為實用面積509方呎的兩房單位，定價亦由1,156.25萬提價約4.1%至1,203.94萬元。價單另提供最高19%折扣優惠。上述兩伙單位將於下周二(12日)發售，有意購買的人士須於當日遞交登記表格及本票。
●啟德THE HENLEY II兩房售1,442萬元
恒基地產(00012)旗下啟德THE HENLEY II，最新售出1座21樓E室，為實用面積575方呎的兩房單位，成交價1,442.57萬元，呎價約25,088 元。
●大埔白石角Silicon Hill第1期三房招標售1,331萬
新鴻基地產(00016)旗下大埔白石角Silicon Hill第1期，透過招標售出第6座1樓A2室，實用面積 622方呎，三房連儲物室間隔，連400方呎花園，成交價為1,331.98萬元，呎價約21,414元。資料顯示，該買家採用靈活付款計劃入市，享有相等於樓價4%的特別現金回贈及1萬元的新地會會員現金回贈。
●沙田大圍站柏傲莊III累錄211宗終止交易
新世界發展(00017)旗下沙田大圍站上蓋柏傲莊III，自公布拆卸重建後，由去年6月底至今累計錄得211宗終止交易個案，料涉及的總銷售金額逾33.2億元，佔成交量845宗近25%。據項目成交紀錄冊顯示，該盤新近錄得的個案為8B座21樓F室，為實用面積359方呎，一房間隔，原本於去年6月以829.5萬元沽出，當時呎價約23,106元，惟交易已經終止。