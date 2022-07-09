東方日報B1：證監歐達禮提早棄港回英

本港金融監管機構再失人才猛將，香港證監會英籍舵手歐達禮突然宣布將會提早9個月於年底離任行政總裁(CEO)職務，並於明年1月起「過檔」至英國金融操守局(FCA)，擔任主席一職。業界普遍聲音認為，繼任人選須「內外兼備」，熟悉國際市場，並對中國市場有了解，現任副行政總裁梁鳳儀有機會繼任CEO。港府指，將展開全球公開招聘以作遴選。

歐達禮指，證監會所實施的政策和改革已深深植根於體制之中，「我會將一個穩健有效的監管框架傳承給我的繼任人」，為香港的成功發展及國際金融中心地位奠定堅實的基礎。

對於英國財政部宣布委任其為FCA主席，並於明年1月開始生效。他表明感到榮幸，可以有機會協助英國「脫歐」後，維繫國際金融中心地位，通過保持監管水平，鼓勵創新和市場競爭。

事實上，歐達禮自2016年起身兼國際證券事務監察委員會組織(IOSCO)理事會主席，更早於2011年10月「回巢」出任證監會CEO，此前曾在史密夫律師事務所擔任合夥人，2001年開始出任證監會企業融資部執董，2004年10月離任後即重返史密夫律師事務所工作。重返證監會後3度續約，雖然2019年曾表態2020年約滿時離職，豈料因應當時香港環境、全球經濟及金融市場狀況，2020年改稱接受港府邀請繼續留任，任期原於明年9月底屆滿。

香港政府表示，歐達禮一直加強證監會監管架構及功能，進行多項政策及運作改革，領導該會在本地及環球金融市場瞬息萬變、極具挑戰的環境中，安然渡過多個難關，並在發展本地金融市場、完善與內地及環球金融市場互聯互通取得不少成就。

證監會亦讚揚歐達禮一直引領證監會採取一套高度聚焦的創新監管政策，並同時推動運作上的改革，以應對各項風險並打擊失當行為，確保本港金融市場保持高質素和廉潔穩健，以及維繫投資者的信心，並致力鞏固香港作為國際機構及投資者通往內地的門戶的角色，在互聯互通機制與中證監緊密合作。

證監會前主席梁定邦認為，下任證監會CEO應具備3個主要條件，包括熟悉國際市場、對中國市場有了解，及能融合中外文化。因距離歐達禮離職不足半年，估計較大機會由梁鳳儀接任。

立法會前金融服務界議員張華峰表示，接任人須了解中港及國際市場，並與本地業界有良好溝通，而梁鳳儀具有多年金融市場服務經驗，認為是合適的接任人選。

香港證券及期貨專業總會關注行業主任陳志華指，下任人選須愛國愛港且具國際視野，能與中外監管機構保持良好溝通，訂立有利市場發展的監管模式，而非為了監管而扼殺市場，平衡監管風險及市場發展。

值得留意是，證監會作為重要金融監管機構，不少高層辭任多時仍未見繼任人，包括法規執行部及企業融資部，似是本港金融界人才流失的縮影。