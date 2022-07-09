1周10大驚奇︰全球政局掀風浪！經濟危機禍延亞洲

本周外圍政治與經濟局風勢起雲湧，先是英國首相約翰遜宣布辭職，後有前日本首相安倍晉三遇刺身亡。向來預言神準的印度神童阿南德早前警告，7月7日地球將進入「天克地衝」，是最凶的負能量之一，要提防各國領導者對經濟民生無能為力。在此之前，印度洋島國斯里蘭卡亦陷入破產，成為本輪全球衰退風暴率先倒下亞洲國家。

【1、全球經濟響警！斯里蘭卡宣告破產】

隨着全球主要經濟體進入加息周期，亞洲新興經濟體面臨金融危機！斯里蘭卡總理維克勒馬辛哈於國會中表示，該國已經破產，並指「前所未見的經濟危險所帶來的傷痛，將至少持續至明年底」。

斯里蘭卡政府外匯儲備見底，無法支付所有進口的必需品，包括燃料及糧食；該國近月亦面臨急劇攀升的通貨膨脹及長時間缺電問題。

維克勒馬辛哈指，今年國家將陷入深度衰退，糧食、燃料及藥品嚴重短缺的情況將會持續。

他表示，斯里蘭卡與國際貨幣基金組織(IMF)正進行談判，結果將決定與債權國商討債務重整的計劃。他指，斯里蘭卡現以破產國家的身份參與談判，若必須向IMF提出「可持續承受的債務計劃」，並指有IMF滿意計劃，才可達成協議。

在經濟危機下，聯合國兒童基金會指出，該國70%家庭減少糧食，燃料和基本藥物庫存迅速耗盡。

不少家庭排長龍僅能獲取可能是一天中唯一的一頓飯，有母親表示買不起牛奶，偶然能給小孩牛奶和米飯，但不吃任何蔬菜，因為太貴了。

斯里蘭卡的食品價格在6月上漲了80%，很多孩子營養不良。由於燃料和燃氣短缺，加上每天停電，家庭無法外出購買新鮮食物或準備熱食。

在宣告破產後不久，當地央行宣布加息一厘，以控制創紀錄的物價和亞洲最高的通脹，並警告因當前面臨嚴重短缺問題，通脹可能在未來數月飆至70%。

斯里蘭卡央行周四將基準貸款利率上調一厘，至15.5厘，今年利率總計已上調9.5厘。

【2、印童神童警告亞洲危機 又再不幸估中...】

久未露面的印度神童阿南德，不久之前重回大眾眼前業發表了最新預言。他表示，7月7日地球將進入「天克地衝」，是最凶的負能量之一，要提防各國領導者對經濟民生無能為力，以及疫情有機會反撲，預計最凶的負能量要到8月7日才會緩減。值得留意的是他點名提到內地、台灣、南韓和日本。而在他發出警告後不久，就發生了日本前首相安倍晉三遇刺身亡的事件。

事實上，本周發生了很多令人難忘的國際大事，經濟上亦有斯里蘭卡成為今輪環球經濟動盪中首個宣布破產的國家，令人擔心新興國家的債務問題會重新浮面。

除警示東亞地區外，阿南德對全球疫情大流行亦提出警告，指西方國家依仗高疫苗覆蓋率，全面放鬆防疫不戴口罩，更點名英國、葡萄牙、法國等國，可能於下半年再陷疫情泥沼，呼籲投資者應見好就收，切忌投機，否則可能得不償失。

如果上述預言最終應驗，勢必衝擊環球經濟，加快全球衰退進程，進而影響全球地緣政治格局再惡化。

【3、野村：英鎊恐跌至37年低位 9月底前兌美元料見1.1】

近日英國首相約翰遜辭職的消息引發金融市場動盪，有投資銀行估計英鎊會進一步貶值。

日資投行野村預計，英鎊兌美元將在未來幾個月下滑至1985年以來最低水平。該行表示，仍做淡英鎊兌美元現匯，現時目標價是7月底前見1.15美元，9月底前見1.1美元。該行此前目標是1.18美元。英鎊兌美元目前處於1.19美元水平。

該行指，隨着美國成為歐洲的主要能源出口夥伴，將導致貿易條件出現重大衝擊，利好美元。此外，英倫銀行(英國央行)可能令押注在8月加息50點子的投資者失望。

【4、內房危機掀序幕 分析：30房企違約涉7.8萬億】

除了外圍局勢不穩，中國經濟同樣要面對挑戰。內地政府連月出招救市，惟房企銷售尚未見大起色。著名的前惠譽分析師、現Sanford C. Bernstein & Co.旗下Autonomous Research高級分析師朱夏蓮更稱，內地房企信貸相關的痛苦才剛剛開始！

當局整頓房地產行業的過度槓桿後，觸發多家房企出現大量債券違約。朱夏蓮接受外媒訪問時指，估計共有30家公司違約，涉額約一萬億美元(約7.8萬億港元)，惟這些違約發生的過程還處於早期階段。

內地疫情今年捲土重來，對本已疲軟的房地產行業造成沉重打擊，房企銷售不振進一步拖累現金流。朱氏說，目前房地產行業幾乎已死，幾乎沒有增長，這個行業過去聘用大量人員，亦牽涉到家具、家居用品、電子產品和電器等下游行業，這一切都受到房地產放緩的影響，故她認為目前仍處債務危機的早期階段。

數據顯示，上半年內地至少200個城市放寬樓市措施逾460次，刷新歷史紀錄。除了放寬限購及限售、降低按揭貸款利率以及首期比例等常見手段外，多個地方推出「一人購房全家幫」政策，允許直系親屬提取公積金餘額幫助買家償還貸款。58安居客房產研究院分院院長張波認為，市場總體仍將保持謹慎，房企買地保守之餘，買家也將選擇更穩健房企。

中國社會科學院金融研究所所長、國家金融與發展實驗室主任張曉晶認為，隨着人行增加信貸投放以提振陷入困境的經濟，中國今年的宏觀槓桿率，亦即是債務總額與國內生產毛額(GDP)的比例，預計將上升11.3個百分點，達到創紀錄的275%左右。

【5、全球近一成人口淪饑民 聯合國籲減少食品貿易壁壘】

根據聯合國發表的年度《世界糧食安全和營養狀況》報告，去年全球饑民人數增加4,600萬，達到8.28億人，佔全球人口9.8%，幾乎每10個人就有1名是饑民。

數據顯示，自2015年起，世界饑餓人口比例維持於8%左右，但在2020年開始急升至9.3%。此外，去年中度及重度糧食不安全人口達23億。報告建議各國減少針對蔬果和豆類等營養食物的貿易壁壘。

報告稱，在2021年，非洲、亞洲、拉丁美洲及加勒比地區的飢餓人口持續上升。

聯合國糧農組織指，俄烏衝突等因素正進一步擾亂供應鏈，並且推高糧食、化肥等價格。

面臨饑荒的人數在未來幾個月料會上升，世界糧食計劃署執行主任David Beasley促請全球領袖立即採取行動以避免這場迫在眉睫的災難。

【6、分析師警告小心下周環球股市又大跌】

分析師警告，美股下周起恐重啟跌浪，導火線是跨國企業將陸續公布季度業績，同時會下調盈利預測，觸發環球股市一同動盪。

巴克萊策略師Emmanuel Cau表示，企業盈利表現將取代股票估值，成為下個驅動市場的主要因素。在盈利預測被下調之前，股市可能難以找到底部，因目前股市估值仍過高。

Simplify Partners顧問Francesco Cudrano表示，近年企業盈利很少被下調，意味現時的估值仍然過於樂觀，股市確實可能會受到重創。基於股市可能下跌15至20%，自家公司一直在降低股票風險，並增加現金。

華爾街投行摩根大通和摩根士丹利將於下周四公布業績，為美企業績期拉開序幕。

【7、富國銀行警告美國下半年將陷衰退 失業率上升】

外媒報道，富國銀行投資研究所(Wells Fargo Investment Institute)公布前景展望，鑑於通脹快過預期、範圍更廣泛、消費者信心減弱及企業預示變更等，美國經濟預計在今年下半年會陷入衰退，並會持續約一年。

該行高級全球市場策略師表示，經濟衰退存在技術層面的問題，但消費和就業已明顯惡化。他預測到2023年底失業率為5.2%，今年為4.3%，均高於此前預測的4.4%和3.8%。美國將於周五(8日)香港晚上時間8時半公布新增非農就業職位及失業率數據。

美國通脹創40年高位，策略師表示，這將迫使美國聯儲局採取更積極的行動來提高利率以遏制通脹，對勞動力市場和支出造成更大的衝擊。

【8、高盛：美英加衰退幅度可能「不太淺」】

外媒報道，高盛首席經濟學家Jan Hatzius警告，由於通脹嚴重，美國、英國及加拿大3個主要經濟體有可能陷入「不太淺」的衰退風險，尤其該3國經濟過熱指標高於日本和歐元區。

該行認為明年經濟進入衰退的風險機率，美國為30%，歐元區為40%，英國為45%。

【9、基金經理警告：市場未見底 科技股仍有泡沫】

外媒報道，美國科技股近期見反彈，不過有基金經理警告，市場離觸底還有一段很大距離，意味科技股泡沫仍未結束。

Richard Bernstein Advisors基金經理Dan Suzuki周二(5日)表示，全球目前存在兩個不確定性，分別是獲利增長將持續放緩及流動性將持續緊縮。

他指，現時不是跳入這些投機泡沫股票的好環境。

談及金融投資方面，Suzuki認為投資者在玩火，他指出，要看漲這些股票的整體時機是，是否看到利潤觸底或者流動性重新注入系統的迹象。然而，美國聯儲局一直收緊流動性，對幾乎所有美國股票都產生嚴重影響。

Suzuki解釋，無論人們想挑選哪家公司，哪家便宜的公司，提供最佳現金流的公司，或是高品質的公司，它們的共同點就是，從過去5年創紀錄的流動性得益不少。基本上創造了一個泡沫。

此外，Suzuki提到內地市場，表示在估值基礎上，中國市場便宜得多。從流動性的角度看，它們就像是唯一一個試圖向經濟注入流動性的主要經濟體。

【10、橋水王牌基金半年回報32%跑贏 老虎環球慘輸5成 】

美股標指於上半年下跌約20%，不過由「鱷王」達利奧(Ray Dalio)創立的全球最大對沖基金橋水(Bridgewater)旗艦基金期內表現遠遠跑贏大市，回報超過三成。

外媒引述消息人士指，受惠投資者對美國可能進取加息的揣測，觸發市場波動，橋水旗下王牌基金Pure Alpha基金表現強勁，上半年錄得回報32.2%。

知情人士透露，橋水投入的市場中有65%賺錢，其中押注利率、股市、大宗商品、主權和企業債、以及已開發市場貨幣。Pure Alpha基金自1991年成立以來，平均每年回報11.4%。

橋水的Pure Alpha基金回報可觀，反觀老虎環球管理(Tiger Global Management)的對沖基金雖然在6月份終於錄得3.4%的升幅，惟上半年損失仍高達50.1%。由明星基金經理Chase Coleman執掌的老虎環球押重注科技及消費產業，惟受累全球股市下挫。