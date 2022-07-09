致富智庫：AI研發係幫你定害你？最有機會被取代的十大職業...

有著名物理學家Stephen Hawking曾經說過，「全面人工智能的發展可能意味人類的終結」。事實上，人工智能(AI)及機械人的研發一直深受市場所關注，一方面，AI不斷演變，可反映出時代正不斷進步，但同時亦帶出人們憂慮被逐漸取代及所衍生的道德問題。綜合市場研究嘗試列出十大於未來最有可能被AI取代的職業。唔知關唔關你事？

【1、電話推銷員】

相信大家每日都會收到來自不同公司的銷售電話，舉例如銀行、信貸及保險公司等詢問借貸與否、會否考慮加保，雖然坊間已經有阻截類似電話的Apps，但以上來電始終不禁令人生厭。

行內人士亦不諱言，由於普遍電話推銷員不需要高學歷及很高的社交能力，且很多時銷售人員乃根據預設文稿去查詢，銷售成功率不太高。相反，目前透過大數據方式如搜尋引擎、網頁瀏覽及購物清單等運算出來的銷售渠道，更加切合個人需要，因為行銷目的明確，容易一擊即中，比起亂打電話行銷更有效率，因此，預視未來的行銷方式也不會以電話為主，電話銷售員會被輕易取代。

【2、櫃台接待員】

面對長期人手不足，各行各業積極想方設法盡量減低所需員工數目，轉投電子化懷抱，其中自助報到、接待系統的自動化服務逐漸普及，令傳統接待員的角色正不斷被淡化，上述變動在高科技公司尤其明顯，或許與接待員普遍工作較單一，容易被人工智能所取代有關。

【3、零售收銀員】

因應電商的發達，自助結帳既方便又快捷，以及不少企業都可藉此大大縮減非必要員工的成本，部分營業場所已積極推行自助結帳，當中以荷蘭為例，不管是超市、藥妝店及運動用品店等，都有無人服務的自助結帳櫃枱，當地的自助結帳愈來愈歡迎，特別是年青一代。

據GfK調查發現，於2021年底，荷蘭消費者在超市結帳時，仍有55%選擇到有收銀員的櫃枱結帳；到今年1至4月已有超過一半顧客選擇自助結帳。GfK分析師Norman Buysse稱，目前收銀員仍不可能完全消失，但自2020年以來，消費者在購物時使用「自助掃描(Self Scan)」的比例增長相當強勁。

隨着相關功能日趨成熟，專家估計，未來零售業收銀人員的需求會愈來愈低。

【4、校對員】

目前主流校對趨勢，漸漸已由相關校正軟件成為一個大眾應可的標準工具，文字工作者亦愈來愈頻繁使用，包括如更改錯字、文法檢查及語意等，雖然當中仍有不少功能有待與時改進，但隨着上傳的檔案增多、分析的文字愈多元化，校對軟件不斷經大數據資訊所優化，因應準確度大增，未來需要的專業校對人員就相對更少。

【5、保險經紀】

電腦的分類、分析及歸納數據的能力一定比人類強勁而快捷，保險相關從業人員的重要性將會日漸降低，主因不少保險數據都可以被量化統計。

再舉多個例子，香港已有虛擬保險公司推出「無經紀，無人Sell」的銷售手法，堅持只推出純保障、無儲蓄成分的保險產品，僅透過客戶服務部與客人接觸，變相精簡人手，可見保險經紀的地位假以時日將被取代。

【6、市場研究及廣告銷售人員】

過去，市場研究分析在內容及產品的開發上，有着重要的作用，隨着大數據的發展，它可以更有效地編譯訊息，並透過特定的計算及條件設定，令所需要的分析一目了然。

同樣，比起以往廣告經印刷媒體、電視媒體的漁翁撒網方式，轉向於網絡及社交媒體上集中發放。事實上，愈來愈多企業選擇透過「應用程式介面」(application programming interface,API)刊登廣告，此舉除了大大減少成本外，由於得以傳播到特定對象，廣告成效亦獲得提升，令市場已大幅減低透過傳統的平台發布廣告，意味廣告銷售人員在未來需求會有所遞減。

GroupM發表《下一個十年：人工智能(The Next 10: Artificial Intelligence)》報告，對AI在廣告業未來10年發展前景進行預測，估計2022年全球AI廣告將超過3,700億美元，2032年將覆蓋絕大多數媒體，規模達到1.3萬億美元，佔總體廣告總收入90%以上。

【7、會計師】

隨着各類型的會計軟件成功研發及不斷更新，系統不僅出錯機會較低，而且購買軟件的費用總比聘請一位專業的會計師薪金便宜，若未來逐漸大為普及，目前協助各企業核數的會計公司亦有可能逐漸減少。有專家更估計，到了2024年，從事會計的人員將會下降8%。

【8、速遞員】

由疫情期間至今，人們的生活模式被大大改變，因為禁足或減低病毒互相傳播的機會，市民叫外賣，或經網上訂購日常用品的意欲大增，因此，市場對速遞及外送等運輸物流人員的需求可謂達到前所未見的熾熱。

不過，有專家認為，隨着未來無人機及機械人的逐漸普及，終有一天速遞人員會被取代，但至今仍為時尚早，預計到2024年，市場對物流業的速遞人員需求仍會增加5%。

【9、IT專員】

跟運輸行業情況相似，疫情下，市場對IT專員的需求大大提高，專家亦預期，到2024年，企業對於IT專員的需求會再提升12%，不過，隨着科技不斷發達，預視未來網絡跟隨大為改善，許多公司將依靠AI及自動化方式去解決員工及客戶所面對的問題。

【10、危險工作】

人類安全意識正在不斷提高，部分涉及高度危險的工作已著力研究交由AI去代勞，此舉除有效減低員工於工作期間發生不可預計的意外，繼而減低傷亡，更有助提升整體工作效率。

億萬富豪馬斯克(Elon Musk)早於今年6月預告，與開發團隊正按計劃正式推出人形機械人「Optimus」，並希望這個原型機可以趕及於9月底舉行的人工智能日(AI Day)上亮相。據講，這個人形機械人「Optimus」身高1.72m，重57kg，機械人可用於大量重複工作，或於危險工作環境使用，亦可透過螢幕顯示「表情」或訊息，而等同人類的四肢則透過40組電機設備驅動，能反饋互動感應，且可以雙腳平穩行走。

【專家：未來AI突破創新空間很大】

根據調查機構IDC發布，2021年中國人工智能軟件及應用市場研究報告顯示，去年內地人工智能軟件及應用市場規模已達52.8億美元，較2020年上升43.1%。IDC中國助理研究總監盧言霞稱，AI技術仍在不斷突破創新，新的應用場景百花齊放，市場格局仍有很大的演變空間。

有AI初創公司Eightfold AI早前發表的《The Future of Work: Intelligent by Design》調查報告指，受訪的92%人力資源主管計劃包括人才招聘及管理流程、新員工入職及工資處理等，採用AI技術以增強招聘效率。

另有專家指，未來的產業會青睞那些擁有大數據技能、以及創造力與團隊合作等能力的人，因為這些機械人較難複製。未知以上觀點對你日後轉職有否重大啟示呢？