【錢夫人巡舖】美元定存息加到3.4厘　好賺過買樓收租！

過去1周匯海翻波，歐元跌到與美元接近1:1，英鎊同日圓先跌後回升，只有澳元最穩陣，錢夫人近日就去幾間銀行問價，發覺「好息之徒」多了很多選擇。最厲害的是，有銀行的美元定存息加到3.4厘，對比5月私人住宅租金回報率僅介乎2厘至2.4厘，做定存竟然賺得多過買樓出租！

工商銀行(亞洲)推出全新資金定期存款優惠，「理財金」客戶以合資格全新資金，存款港元80萬元或以上，存期388天可以享3厘息。嫌入場費太高？綜合客戶定存10萬港元或以上，存期388天可享2.9厘息，即是可袋3,082元利息，也難怪保底息2.5厘的綠色債券無人問津了。上述優惠推廣期至7月29日。

另外，富邦銀行再加美元定存息，1年期年息加至3.4厘，9個月期亦高至3.2厘，資金門檻為50萬港元或以上。而現時美元匯價高水，如果驚蝕匯水、不想暢美元的話，做港元定存1年期年息也有2.8厘，9個月期2.6厘。推廣期由7月8至31日。

至於近期想將資金泊入澳元的話，富邦今年的外幣定期存款優惠可幫到你「錢滾錢」。即日起至年底，經富邦兌換指定貨幣及同時開立指定年期之定期存款戶口，澳元一周期可享10厘年息，1個月期亦有2.2厘，入場門檻10萬港元。如果以10萬港元在富邦兌換成澳元，並做一周定存，可以袋息191港元。