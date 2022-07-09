中金︰美股見底轉向要滿足「三大條件」

市場憂慮美國經濟衰退拖累美股表現。內地券商中金於研究報告中指出，維持對第三季度美股方向上整體震盪偏弱的判斷，預計市場整體估值回調9至11%，盈利更有進一步下調空間；並指要確認美股見底需視乎「三大條件」。

中金預計，美股「徹底的轉機」可能要等到第四季度貨幣政策退場後才會出現。屆時市場的交易邏輯及風格或有所改變，轉向追捧受惠於利率下行以及具增長特性的企業。

報告指出，從基本面和盈利角度來看，市場對於衰退的擔憂往往是因為擔心「先殺估值、再殺盈利」，進而給市場更大下行壓力。不過，於實際環境中，這並非簡單的前後銜接的順序關係。通常情況下，估值往往先行收縮並提前反映了未來盈利下調的空間，市場觸底反彈時則往往盈利還在下調。2019年初美股見底的模式即是如此，2018年10月開始大跌後，當時市場於2019年初見底的契機主要是貨幣政策傳遞轉向信號，而盈利還在下修更是一直要持續到2019年末才見底。

報告稱，美股見底要滿足幾個條件，一是出現貨幣政策轉向信號；二是估值足夠低；三則是經濟沒有陷入深度衰退。相比深度衰退，輕度衰退或者一般的增長下行周期(2015年和2018年)，企業盈利的下調幅度一般在10%以內。對比當前，前兩個條件都還不完全滿足。貨幣政策的退坡可能要等到三季度之後，而當前美股16倍市盈率(PE)左右的估值雖然已經不貴，但也說不上很便宜。

該行建議，投資者要關注7至8月美股二季度業績期與主要宏觀數據，短期內美元可能仍有支撐、黃金仍或將承壓；維持最看好中國、美國次之、接下來則是日本、歐洲、新興市場的排序。