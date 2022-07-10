鄺紫珊：分批布局股票債券　這些投資看高一線...

今年以來，全球股市受通脹、俄烏戰爭、加息等陰霾影響都表現震盪，至7月初，全球主要股市都表現不振，只有印尼股市勉強維持正回報，而基金表現也未如理想，僅全球資源基金維持正回報。

美國聯儲局加息，各資產都受到影響，只有相對較高的股息率影響可能較輕微，加上加息將帶動資金回流美國，對美國金融市場將有正面的影響。由於美國債的孳息率短期再大幅上升的可能性減低，加上美國經濟依舊維持成長的勢頭，在市場已反映聯儲局加息的預期與基本面持續改善的情況下，可考慮分批布局同時擁有股票與債券特性的投資組合。

踏入第3季，可考慮逢低鎖定股票、投資級債券、能源、REITs(房地產投資信託基金)，以及基礎建設等股份，以股票6成及債券4成的配置比例或分批布局進行投資，以享有股票增長的同時，也同時參與非投資等級債收益率資產增值的效益，並可考慮以租金收入為主的REITs企業，以及具有長期增長動力的科技與可持續發展的企業。

美債利率6月見高點後即開始下滑，通脹預期開始降溫，利率暫應該再不會繼續大幅向上，而REITs受利率上升的負面影響將降低。目前美國REITs指數股價較淨值折讓1成多，已屬嚴重超跌，未來可望美國REITs的盈利有機會增長逾1成，建議可輕微加碼一些具防禦性、優質及低波動特性的個股。

另外，美國加息可望擴大銀行的淨利差，對於金融業盈利將有明顯幫助，對加息受惠程度較大的金融股相對有利，加上金融股的配息相對穩定，在市場較波動的環境下，可考慮配置有助降低資產波動度及較穩健的投資標的。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊