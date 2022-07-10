郭家耀：歐舒丹業績不俗　派息慷慨

期內，香港銷售淨額按年升25.7%至1.19億歐元。按固定匯率計算，增長24%。增長主要由於大中華地區客戶的旅遊零售銷售以及香港網上合作夥伴業務的發展。同時，香港零售市道在去年第3、4季期間顯著改善，導致當地的全年銷售淨額增長理想。

至於英國地區，期內銷售淨額為1.98億歐元，按年增加27.9%。按固定匯率計，增長21.4%。增長主要由於2022財年取消限制措施後ELEMIS零售銷售增長明顯加快，水療批發業務強勁復甦。加上網上合作夥伴關係持續發展，以及L’Occitane en Provence的零售銷售年內大幅反彈。ELEMIS佔本集團總銷售額的12.5%，較2021財年增加2.3個百分點。ELEMIS按固定匯率計算錄得強勁增長37.4%，主要隨着旅行限制放寬，加上全渠道業務模式及與數碼夥伴加強合作，令品牌在線上渠道增長理想。

據了解，2022財年集團的線上銷售繼續增長，佔整體銷售總額的33.1%。期內，集團減少了20個零售地點總數，從3,088間降至3,068間，自營零售店數量也由1,523間減至1,490間。集團表示，未來仍會進一步關閉表現欠佳的店舖。疫情的出現，導致集團將重心轉向至線上銷售渠道，而是次的業績數據則反映相關戰略取得不俗成效。另外，業績增長除了靠核心品牌L’Occitane en Provence推動外，ELEMIS亦是提高集團盈利能力的關鍵品牌，料此將成為下一個重要發展且具增長動力的的品牌。

回顧期內，集團的經營溢利按年增加43.3%至3.1億歐元，創下新紀錄。而經營溢利率由2021財年的14.1%進一步擴大3.3個百分點至17.4%，為集團上市以來的最高水平。由於期內業績表現不俗，是次派末期息每股0.06585歐元，按年大升近79%。派息率由35%增長至40%。基於環球零售市場仍在復甦階段，業務具增長動力兼慷慨派息的零售股值得看高一線。

安里資產管理董事總經理郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份)