陳政深：港股處高位輪動格局

據國家能源局數據顯示，今年首5個月，全社會用電量累計33,526億千瓦時，按年增長2.5%。考慮到上半年在疫情影響之下，用電量仍有增長，表現已有交代。而據中國電力企業聯合會發布的《中國電力行業發展報告2022》指出，考慮國際形勢、疫情防控、燃料供應等多方面因素，今年全國電力供需總體平衡，預料2022年全社會用電量的增速預測在5%至6%之間。動盪市況之下，電力股足以看高一線。

走勢上，華能國電近日隨大市走好，6月中旬起步已累升近月，且突破4.1港元的阻力位，上望首個阻力為4.6元，基於其預測息率有近6厘，股價仍有一定的上望空間，以3.8元為止蝕參考，具一定值博率。

艾德證券期貨聯席董事陳政深

(筆者為證監會註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)