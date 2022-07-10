陳政深：港股處高位輪動格局
2022年07月10日 08:00
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港股上周表現動盪，高低波幅接近1,000點，環球政治事件加劇投資市場波動，英國首相約翰遜被「逼宮」、日本前首相安倍晉三被槍擊，已分別即時衝擊匯市，其後續對投資市場應有一定影響。整體港股近日在高位輪動，但似乎仍欠突破，以藥股為例，上周表現普遍不俗，藥明生物(02269)及石藥集團(01093)為藍籌表現之冠，但高位似乎見不少獲利盤出現。如此一來，指數後續的動力或會有限。技術上，恒指在50天線的支持不俗，而上方暫見受制10天線，展望本周，或在21,000點至21,800點間徘徊。
個股方面，電力股似乎有不俗值博率，個股可留意華能國際電力股份(00902)。集團主要業務在中國開發、建設及經營管理大型發電廠，從事發電業務並銷售電力予各自所在地的省或地方電網營運企業。
據國家能源局數據顯示，今年首5個月，全社會用電量累計33,526億千瓦時，按年增長2.5%。考慮到上半年在疫情影響之下，用電量仍有增長，表現已有交代。而據中國電力企業聯合會發布的《中國電力行業發展報告2022》指出，考慮國際形勢、疫情防控、燃料供應等多方面因素，今年全國電力供需總體平衡，預料2022年全社會用電量的增速預測在5%至6%之間。動盪市況之下，電力股足以看高一線。
走勢上，華能國電近日隨大市走好，6月中旬起步已累升近月，且突破4.1港元的阻力位，上望首個阻力為4.6元，基於其預測息率有近6厘，股價仍有一定的上望空間，以3.8元為止蝕參考，具一定值博率。
艾德證券期貨聯席董事陳政深
(筆者為證監會註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)