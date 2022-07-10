陳樂怡：環球經濟衰退主題料持續　恒指或回試呢個位...

美國聯儲局6月議息會議紀錄顯示，官員支持7月加息0.5厘或0.75厘，並指出若然通脹持續上升，可能有必要採取對經濟更具限制性的貨幣政策立場。同時，值得留意的是，官員指出聯儲局正面臨重大風險，若然公眾開始質疑當局對抗通脹的決心，高通脹可能變得根深柢固。在11月美國中期大選前，預計當局姿態上會保持強硬對抗通脹的決心。同時為了鞏固公信力，預計當局不會急速轉變路線，此呼應主席鮑威爾多次提到，要有令人信服的通緩放緩數據，才會改變加息路徑。聯儲局鷹派立場，加上環球經濟衰退風險升溫，驅動美匯指數走高，觸發商品市場調整，美匯市場後續有機會進一步挑戰109水平。

投資者近期熱捧「東升西降」主題，帶動資金流入中港股市。事實上，歐美的領先經濟指標已確認經濟動力放緩，而俄烏局勢帶來進一步打擊，假設俄羅斯切斷歐洲天然氣供應，歐洲經濟衰退可謂已成定局。歐央行一方面需要加息壓低通脹，另一方面顧慮到區內部分國家高負債，需要小心行事避免引爆歐債危機，處境相當棘手。

另一邊廂，「東升」方面仍需持續觀察，尤其是內地疫情反覆，需要留意會否再擴大封控，經濟復甦存變數。另外，近期人行逆回購規模收縮，顯示隨着市面經濟活動復常，貨幣政策的支持步入正常化階段。不過，部分市場人士解讀為貨幣政策的轉向，或會帶動A股於高位整固。港股對外圍敏感度較高，還看俄烏發展、美國通脹及加息，以至內地的經濟復甦進程。環球經濟衰退的主題短線料會持續，恒指有機會回試6月區間底部約20,700點。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

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