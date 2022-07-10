曜熊理財：美債基金再度吸引投資者

美聯儲再強調對抗通脹的必要性，即使這意味着會讓已經處於衰退邊緣的經濟再放緩。如果通脹壓力持續升高，相信採取更加嚴格的政策立場可能是合適的，並需要一段時間才能將通脹率降至2%，7月或加息0.5至0.75厘。

市場預計第2季度美國GDP折合年率萎縮0.6%，這將意味着連續第2個季度經濟萎縮，從而使美國經濟陷入技術性衰退，全年經濟將實現增長，增幅0.6%，到2023年中期經濟將陷入全面衰退。

當熊市出現時，股市上漲是逢高拋售的時機，並不是買貨或持貨的時間，尤其是過往熊市的平均期限往往接近一年，股市下跌可以像無底深潭一浪低過一浪。債券交易員預計，美聯儲的政策將出現逆轉，目前的鷹派立場將被2023年中期因經濟衰退而降息所取代。

估計美國的經濟衰退可能是溫和的。市場一些大型企業已經為美國經濟衰退作準備，就如企業已經開始裁員及縮減營運開支．實際上經濟衰退可能正在自我實現的階段。美國經濟軟着陸的可能性已經愈來愈低。在衰退擔憂日盛而美聯儲繼續加息之際，減持商品及能源基金獲利為正常動作。

美國國債全線上漲，30年期國債收益率一度下跌4.7個基點至2.9926%。中期收益率當日跌幅更大。期限最長的美國國債收益率自5月份以來首次跌破3%的重要心理關口，對經濟衰退風險的擔憂提高了投資者對美債基金的興趣。

曜熊理財策略董事馬煒喬