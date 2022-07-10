香港工商舖交投連升4個月　工廈物業漲17%

香港肺炎第5波疫情高峰期退去，投資者陸續重返市場，據中原(工商舖)統計，6月份工商舖市場共錄得約444宗買賣成交，對比5月份增長約9.9%，為連續第4個月上升，當中以工廈物業表現較好，按月交投量上升約17.6%。

該行資料顯示，本港上月整體工商舖成交金額錄得約79.11億港元，按月則減少約29.5%，該行董事總經理潘志明表示，成交金額下降，主因是6月份欠缺相對較大額的買賣成交，期間最大宗買賣成交為華創建投以約13.6億元向資深投資者林子峰購入大埔商場運頭塘新城。

潘指出，上月成交量上揚主因工廈物業相對較為突出，期間共錄得約288宗工廈買賣個案，較5月多約43宗，約17%，同時佔總成交宗數近65%。至於商舖市場則錄約99宗買賣，較5月份只少一宗，成交金額由28.25億元上升至上月約38.26億元，升幅約35.4%。

而商廈市場表現持續疲弱，買賣宗數在低位徘徊，6月份全月僅錄得約57宗買賣個案，按月少約兩宗，跌幅約3.4%．成交金額則由5月份約14.37億元，減少至約10.02億元，減幅達30.3%。

他相信，今年第3季工商舖買賣表現仍會以工業物業牽頭，同時，商舖市場亦會因暑假將至，加上第二輪消費券出場而漸見起色，料會為舖市帶來正面推動力。至於寫字樓市場，則仍取決於中港通關問題，觀望氣氛持續濃厚，料會繼續淡靜。