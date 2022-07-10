商舖基金斥3300萬元購元朗食肆舖位

香港市民消費意欲上升，零售氣氛轉好，有本地商舖基金趁機入市掃入食肆舖。盛滙商舖基金創辦人李根興表示，剛以3,300萬港元買入元朗鳳攸南街3號好順景大廈地下18號舖，該舖兩邊範圍罕有連露天牌照。

他指出，該舖建築面積約1,000方呎，原業主叫價約4,000萬元，最終減價700萬元。由於舖位連有露天食肆牌照，故租值亦理想。舖位舊租客係中式餐廳，購入後獲新租客特色西餐廳頂手，租金由9萬元升至11萬元，升幅逾兩成，租金回報率約4厘。原業主2008年僅以150萬買入，物業現升值3,150萬元，約14年漲幅約21倍。

李又稱，基金自2019年8月推出，至今已買入63間街舖，並賣出當中22間，涉資約14.45億元。他表示，美國加息陰霾影響大市氣氛，但舖市最重要是通關路線圖及肺炎疫情社交距離限制措施減少，預期下半年舖市較平穩，民生區舖位售價升約5至10%，核心區舖升約10至15%。租金方面，核心區舖租已跌無可跌，下半年料回升約5至10%，民生區則升約3至5%。