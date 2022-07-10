港股前膽：外圍未見好轉　重要支持在20700點

本周多項經濟數據出台，港股或承壓。iFAST Global Markets副總裁溫鋼城表示，港股ADR及恒生指數黑期表現一般，預期周一(11日)港股表現變化不大，今周市場重點落於美股市場，而「北水」上周錄得自3月以來的淨流出，形容港股處於臨界點，大市欠缺鑊氣，料全周處於上落格局，波幅介乎1,000至1,500點，整體表現下行機會較大，支持位約在20,700點，若跌穿此位，將有機會進一步下試19,000點至18,000點。

他提到，近日市場關注點已由通脹，逐漸轉變至經濟萎縮，美國將於周三公布消費物價指數(CPI)、周四開始的業績公布期，其6月新增非農就業增長勝預期，帶挈美股具上升條件，惟7月下旬公布的第二季國內生產總值(GDP)存有隱憂，若GDP再呈負數，即陷入技術性經濟衰退。當地經濟數據好，市場憂慮加息，但經濟數據差，則擔心經濟衰退，令美股欠缺方向，會否於本周回穩值得關注。

溫氏指，內地6月份通脹超出預期，中國居民消費價格指數(CPI)按年升2.5%，高於市場預期的2.4%。雖然內地已推出汽車補貼、房屋刺激措施，但市場普遍認為刺激政策不夠到位，A股表現一般，港股上升藉口欠奉。在此大環境下，港股短期表現有壓力，除非出現企業系統性風險、個別國家發生大事等，才會有明顯的新方向。