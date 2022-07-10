二手交投低位徘徊　十大屋苑仍有7成未開齋

新盤市場未有大型銷售活動，二手買賣氣氛雖見回升，惟仍於低位徘徊。中原指出，十大屋苑於周六、日(9、10日)錄8宗成交，較對上一周僅1宗大幅反彈，但仍有7個屋苑未能打破「零成交」悶局。

該行亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，期內交投急增，主要是上周末颱風襲港拖低成交基數所致，市況現已回復正常。新盤持續主導樓市，二手交投低位徘徊多時，陸續有業主面對現實減價，新界中小型單位業主率先軟化減價。

過去兩日以新界區成交為主，其中天水圍嘉湖山莊及沙田第一城兩大上車屋苑，分別錄4及3宗成交。中原伍耀祖表示，嘉湖山莊賞湖居5座中層F室，實用面積約449方呎，兩房間隔，叫價570萬元，最終減至530萬元成交，呎價約11,804元。

至於餘下1宗成交來自鰂魚涌太古城，該公司趙鴻運表示，成交單位為銀柏閣頂層特色戶，實用面積約1,180方呎，三房連套房間隔，原則內置閣樓樓梯，閣樓約165方呎，外連約730呎入契天台，單位已放盤多時，最新叫價約3,550萬元，最後再減350萬元，以3,200萬元沽出，呎價約27,119元。