亞洲大米收成不樂觀　價格恐急漲

不買樓也總要吃飯，問題是過去數月糧食價格不斷上漲，以致各地掀起保護主義浪潮。大米價格一直相對低企，與俄羅斯入侵烏克蘭後小麥和玉米價格飆升形成鮮明對比，可是今年亞洲一些國家的大米收成或不似預期，市場憂慮大米成為新一款價格飆升的糧食。

各國注視印度的產量能否成為定海神針，因為印度大米出口量佔全球約四成，專家相信暫時還可以，惟早前創紀錄熱浪侵襲當地，為保障糧食安全，當局已在5月限制小麥出口。一旦降雨量不佳或高溫持續，白米可能成為最新的出口限制對象。

開泰銀行估計，肥料成本在俄烏開戰後上漲，第二大大米出口國泰國的作物產量或下降。菲律賓同樣預告肥料成本上漲恐累今年大米收成進一步縮減，要增加海外採購。

一旦小麥和玉米價格年內漲幅已經大幅收窄後再度反彈，大米作為食品和牲畜飼料的需求恐上升，大米價格2008年曾在供應恐慌飆升至每噸過千美元以上，較現在高出一倍多。上月聯合國糧食及農業組織(FAO)食品價價指數按月跌2.3%，但按年計仍升23.1%，連跌3個月也距離3月份的歷史高位不遠，主要是肉類和乳製品的上漲，抵銷了植物油、穀物和糖的下跌。

黃金淨好倉周跌42% 創3年低

其他大宗商品方面，商品期貨交易委員會(CFTC)數據顯示，7月5日止一周，反映基金經理持倉的託管資金黃金期貨及期權的淨好倉合約，按周大幅減少42.5%，創3年多最低。不過，高盛認為，如果通脹放緩，市場焦點將從美國收水轉向經濟衰退，尤其當資金棄股從債，將支持金價上漲。

至於反映對沖基金持倉的槓桿基金倉位，對沖基金所持的紐約期油(不計期權)淨好倉減少15.08%，為前年4月後新低，單計淡倉就增加53.62%。另外，槓桿基金的日圓期貨淨淡倉連跌5周，按周跌14.55%，單計淡倉則按周減少5.84%，好倉則增加7.58%。